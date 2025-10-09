Τι δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, για το τμήμα 10 χιλιομέτρων που είναι υπό κατασκευή.

Στην κυκλοφορία έχουν δοθεί από την 1η Αυγούστου 65 χιλιόμετρα ασφαλούς αυτοκινητόδρομου της Πατρών-Πύργου, όμως απομένει το δύσκολο τεχνικό κομμάτι ώστε να γίνει η σύνδεση με την Ολυμπία Οδό που εκτείνεται από την Ελευσίνα έως την Πάτρα.

Πρόκειται για τα 10 χιλιόμετρα από το Μιντιλόγλι έως τον Αλισσό Αχαΐας, τα οποία κατασκευάζονται πάνω στη χάραξη της υπάρχουσας οδού. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, επισκέφθηκε το εργοτάξιο και επανέλαβε ότι στόχος είναι η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου στις 30 Νοεμβρίου.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι πολύ σημαντική για το Υπουργείο και την κυβέρνηση γενικότερα, καθώς τότε γιορτάζει ο Άγιος Ανδρέας, πολιούχος της πόλης των Πατρών.

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα υπάρχει και ο απρόβλεπτος παράγοντας, αυτός των καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν τις επόμενες εβδομάδες. «Αυτή τη στιγμή απασχολούνται περισσότεροι από 410 εργαζόμενοι και οι εργασίες προχωρούν με πολύ υψηλό ρυθμό. Στόχος μας είναι του Αγίου Ανδρέα να παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα 10 χιλιόμετρα που υπολείπονται, ώστε να έχουμε έναν ασφαλή και άνετο αυτοκινητόδρομο που θα συνδέει την Ελευσίνα, την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο. Είμαστε αισιόδοξοι ότι - καιρού επιτρέποντος - θα επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, να παραδώσουμε το σύνολο του αυτοκινητόδρομου στις 30 Νοεμβρίου. Ζητούμε, έως τότε, την κατανόηση των κατοίκων της Πάτρας, οι οποίοι υφίστανται μια ταλαιπωρία εξαιτίας του αποκλεισμού της κυκλοφορίας στην παράκαμψη».