Η ιαπωνική ομάδα ετοιμάζει τις μεγαλύτερες αλλαγές στο αγωνιστικό Le Mans Hypercar της και στόχος δεν είναι άλλος από την επιστροφή στην κορυφή των αγώνων αντοχής.

Κάτι… πικάντικο ετοιμάζει η Toyota Gazoo Racing ενόψει του 2026. Η ιαπωνική ομάδα αναμένεται να παρουσιάσει ένα πολύ διαφορετικό Le Mans Hypercar για την επόμενη σεζόν του WEC. Στόχος της δεν είναι άλλος από το να κερδίσει και πάλι πρωτάθλημα, όπως επίσης και η κορυφή στις 24 Ώρες Λε Μαν.

Το νέο GR010 έτοιμο για δοκιμές

Την είδηση πως το GR010 Hypercar θα αναβαθμιστεί για το 2026 επιβεβαίωσε η Toyota μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media. Οι σκοτεινές φωτογραφίες που δημοσίευσε δεν μαρτυρούν την εμφάνιση του Hypercar, όμως μας δίνουν μια ιδέα για το μέγεθος των αλλαγών που θα γίνουν.

Ο αντιπρόεδρος της Toyota Gazoo Racing Europe, Καζούκι Νακατζίμα, αποκάλυψε σε ενημέρωση τύπου στο Φούτζι ότι η νέα έκδοση του Hypercar θα επικεντρώνεται κυρίως στην αεροδυναμική εξέλιξη, με τις πρώτες δοκιμές να προγραμματίζονται για τον Οκτώβριο στην πίστα του Πολ Ρικάρ.

«Στο Λε Μαν ήμασταν πιο αργοί στην τελική ταχύτητα. Αυτή η εμπειρία μας έκανε ξεκάθαρο ότι, ακόμα και μέσα στα όρια των κανονισμών, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Όλη η ομάδα είναι αποφασισμένη να κερδίσει το Λε Μαν το 2026», δήλωσε ο Νακατζίμα.

Η νέα αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί βάσει του κανονισμού «evo joker», που επιτρέπει περιορισμένες αλλαγές σε LMH και LMDh αυτοκίνητα, κατόπιν έγκρισης FIA και ACO.

Το GR010 είχε δεχθεί μικρές αλλαγές το 2022 και το 2023, κυρίως λόγω της μετάβασης από ίδιου μεγέθους ελαστικά εμπρός-πίσω σε στενότερα μπροστά και φαρδύτερα πίσω, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους LMDh κανονισμούς.

Η νέα αεροδυναμική εξέλιξη της Toyota θα συνοδευτεί από πλήρη διαδικασία ομολογκασιόν στη σήραγγα Windshear στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, καθώς η σήραγγα της Sauber στην Ελβετία, όπου γίνονταν οι προηγούμενοι έλεγχοι, δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Η ανάγκη για βελτίωση

Η Toyota δεν έχει κερδίσει τις θρυλικές 24 Ώρες Λε Μαν από το 2022, ενώ στη φετινή σεζόν του WEC το καλύτερο αποτέλεσμα ήταν η 5η θέση, με εμφανή έλλειψη ταχύτητας σε σχέση με τους αντιπάλους της.

Ο οδηγός και επικεφαλής της Toyota στο WEC, Καμούι Κομπαγιάσι, δήλωσε: «Πρέπει να λύσουμε τα προβλήματά μας και να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο τρελά γρήγορο. Ένα αυτοκίνητο που θα μπορεί να κερδίσει ακόμη κι αν το BoP μας δώσει το μέγιστο βάρος και τη χαμηλότερη ισχύ».

Η Toyota φέτος δυσκολεύεται έντονα λόγω του Balance of Performance (BoP), καθώς το GR010 αγωνίζεται πολύ κοντά στο ελάχιστο όριο ισχύος (480kW) και στο μέγιστο βάρος (1100 κιλά), όπως και η Ferrari. Στο Φούτζι, για παράδειγμα, έτρεξε με 483kW και 1069 κιλά.

H Toyota, που κέρδισε το πρωτάθλημα κατασκευαστών το 2024 βρίσκεται φέτος μετά από 7 αγώνες στην 5η θέση στη βαθμολογία με 105 βαθμούς.