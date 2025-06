Τι συνέβη με τα ελαστικά στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις; Ο εκπρόσωπος της Hankook απαντά στο Gazzetta

Αρκετοί οδηγοί του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις εξέφρασαν παράπονα για την απόδοση και την αντοχή των ελαστικών της Hankook στις ειδικές διαδρομές.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έδειξε και φέτος το σκληρό του πρόσωπο στα πληρώματα, που εκτός από τις γεμάτες πέτρες ειδικές διαδρομές είχαν να αντιμετωπίσουν και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αν και συνηθισμένα ως ένα βαθμό, τα συνεχή κλαταρίσματα προκάλεσαν την ανησυχία οδηγών και ομάδων.

Από φέτος προμηθευτής ελαστικών στο WRC είναι η Hankook, η οποία δέχτηκε τα... βέλη αρκετών οδηγών. Τα πιο καυστικά σχόλια ήταν εκείνα του Τιερί Νεβίλ, ο οποίος θεώρησε ότι υπήρχε αστοχία στα ελαστικά. Έκανε λόγο για προβλήματα και στη σύνδεση των ελαστικών με τις ζάντες, το λεγόμενο tire mounting, ως αιτία της απώλειας πίεσης σε αρκετές περιπτώσεις.

💥 The tyre blew out as they crossed the line! 😱@thierryneuville and @MWydaeghe suffered a puncture on SS4 and the lead is gone, but with 40s dropped and most of the rally still to go, it's all still to play for on one of the toughest events of the year.#AcropolisRally #WRC pic.twitter.com/CeQyvnV58P