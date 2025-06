Τρομερά άτυχος ο Βέλγος οδηγός της Hyundai, έχασε άλλα δύο λεπτά για αλλαγή ελαστικού.

Καταστροφικά εξελίσσεται για τον Τιερί Νεβίλ το σκέλος της Παρασκευής στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Μετά την απώλεια 40 δλ. στην 4η ειδική λόγω κλαταρίσματος, ο παγκόσμιος πρωταθλητής έχασε άλλα 2 λεπτά στην επόμενη ειδική (Θήβα) για αλλαγή ελαστικού. Πλέον έχει υποχωρήσει στη 10η θέση της γενικής κατάταξης, στα 2,5 λεπτά πίσω από τον πρωτοπόρο Σεμπαστιάν Οζιέ.

⏱️ SS5 @AcropolisRally 🇬🇷 ⚠️ Losing about 2 minutes as we stopped 9km into SS5 to replace the front-right wheel following a puncture. 💬 « It’s a disaster. Another puncture. I didn’t touch anything. We will keep pushing.» #WRC #HMSGOfficial pic.twitter.com/XgQqslBjWU

Στο τέλος της ειδικής ο Νεβίλ ήταν φανερά εκνευρισμένος για την εξέλιξη του αγώνα. «Δεν χτύπησα τίποτα, απλά άλλο ένα κλατάρισμα. Άλλο ένα», είπε ο Βέλγος οδηγός.

Δείτε το βίντεο με το κλαταρισμένο ελαστικό στο i20 N Rally1 του Νεβίλ στην ειδική Άγιοι Θεόδωροι 2.

💥 The tyre blew out as they crossed the line! 😱@thierryneuville and @MWydaeghe suffered a puncture on SS4 and the lead is gone, but with 40s dropped and most of the rally still to go, it's all still to play for on one of the toughest events of the year.#AcropolisRally #WRC pic.twitter.com/CeQyvnV58P