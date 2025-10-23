Triumph TXP: Ηλεκτρικές μοτοσικλέτες για νεαρούς αναβάτες (vid)

Το αγγλικό εργοστάσιο εξηλεκτρίζεται με την παρουσίαση τεσσάρων 100% ηλεκτρικών μοτοσικλετών εκτός δρόμου.

Η γκάμα TXP οφείλει τη γένεσή της στη συνεργασία της Triumph με την OSET. Από το 2022 που εντάχθηκε στο αγγλικό εργοστάσιο, η ομάδα της OSET συνεργάζεται με την ομάδα σχεδιασμού και μηχανικής της Triumph για να αναπτύξει περαιτέρω την τεχνολογία δοκιμών που έχει κερδίσει πρωταθλήματα. Η νέα σειρά Triumph TXP είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας: τέσσερα νέα μοντέλα με κλιμακούμενη ηλεκτρική απόδοση, premium σχεδιασμό και ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Υποστηρίζοντας τους αναβάτες σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους, από την εύρεση της ισορροπίας τους έως την κυριαρχία σε τεχνικό έδαφος, κάθε μοτοσικλέτα είναι κατασκευασμένη από την αρχή με πλαίσια, γεωμετρία, χειριστήρια και εξαρτήματα ειδικά για την ηλικία. Όλα είναι κλιμακωτά και βελτιστοποιημένα για το μέγεθος και την εμπειρία του αναβάτη. Χτίζοντας πάνω στα θεμέλια της πρωτοποριακής τεχνολογίας της OSET και ενισχυμένα από την εμπειρία σχεδιασμού και μηχανικής της Triumph, τα νέα μοντέλα TXP διαθέτουν ελαφρύ πλαίσιο, προηγμένη εργονομία αναβάτη και μια μοναδική αρθρωτή διάταξη 2 σε 1.

Η νέα σειρά Triumph TXP ξεκινά με το TXP-12 για παιδιά ηλικίας μόλις τριών ετών, ακολουθούμενο από το TXP-16 και το TXP-20 για αναβάτες που βρίσκονται σε ανάπτυξη και κορυφώνεται με το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό TXP-24, το οποίο είναι ιδανικό για παιδιά άνω των δέκα ετών, εφήβους και ενήλικες έως 90 κιλά. Διαθέσιμη για παραγγελία τώρα σε επιλεγμένες αντιπροσωπείες Triumph σε όλο τον κόσμο, με παράδοση πριν από τα Χριστούγεννα, η σειρά TXP είναι το απόλυτο δώρο για περιπετειώδεις οικογένειες.

Κάθε μοντέλο TXP διαθέτει κινητήρα χωρίς ψήκτρες για ομαλή, προβλέψιμη ισχύ, προσαρμοσμένη στην ηλικία και την εμπειρία του αναβάτη. Από το TXP-12 των 600W έως το TXP-24 των 1600W, η σειρά προσφέρει άμεση ροπή με ρυθμιζόμενη απόκριση γκαζιού, ταχύτητα και ισχύ. Τα έξυπνα συστήματα ελέγχου περιλαμβάνουν το FOC (Field-Oriented Control), ένα σύστημα διαχείρισης κινητήρα που εφαρμόζει μαγνητικά πεδία σε βέλτιστα χρονικά διαστήματα για να παρέχει μέγιστη ροπή και ομαλή απόκριση και το Active Power Stabilization (APS), που εξασφαλίζει σταθερή απόδοση ισχύος ακόμη και όταν η μπαταρία εξαντλείται, διατηρώντας την κορυφαία απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της οδήγησης. Οι μπαταρίες λιθίου υψηλής χωρητικότητας διαθέτουν στεγανοποίηση με πιστοποίηση IP67 και διαγνωστική υποστήριξη για πρόσθετη αξιοπιστία.

Οι μοτοσικλέτες TXP είναι κατασκευασμένες σε ελαφριά ατσάλινα πλαίσια με γεωμετρία ειδική για την ηλικία, δύο επιλογές ύψους σέλας και εργονομία φιλική προς τα παιδιά. Οι ρυθμίσεις ανάρτησης προσαρμόζονται στο μέγεθος του αναβάτη, με ρυθμιζόμενα πιρούνια και αμορτισέρ. Κάθε μοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί για να αναπτύσσεται μαζί με τον αναβάτη, με αλλαγές διαμόρφωσης χωρίς εργαλεία και διαισθητικές διατάξεις ελέγχου.

Τα συστήματα πέδησης κυμαίνονται από συστήματα με συρματόσχοινο στο TXP-12 έως τετραπίστονα υδραυλικά δισκόφρενα στο TXP-24, εξασφαλίζοντας ασφαλή, προοδευτική ισχύ φρεναρίσματος. Κάθε μοντέλο δοκιμάζεται εκτενώς σε περιβάλλοντα εκτός δρόμου και κατασκευάζεται σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της Triumph, με premium προδιαγραφές που αντικατοπτρίζουν τις μοτοσικλέτες εκτός δρόμου πλήρους μεγέθους. Τα στιβαρά συστήματα ασφαλείας διασφαλίζουν την ηρεμία των γονέων και δημιουργούν ασφαλείς εμπειρίες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των νεαρών αναβατών. Χειριστήρια και εργονομία κατάλληλα για την ηλικία για την υποστήριξη ασφαλούς και σίγουρης οδήγησης. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μαγνητικά κορδόνια ασφαλείας και γονικά χειριστήρια ταχύτητας με προστασία PIN, ακολουθίες εκκίνησης δύο σταδίων και ηλεκτρονικά συστήματα ανθεκτικά στο νερό με πιστοποίηση IP67.

Ο μοναδικός αρθρωτός σχεδιασμός 2 σε 1 του TXP διαθέτει αφαιρούμενη σέλα και λασπωτήρα, επιτρέποντας στους γονείς και τους αναβάτες να εναλλάσσονται εύκολα μεταξύ οδήγησης εκτός δρόμου σε καθιστή θέση (λειτουργία XPlore) και οδήγησης σε όρθια θέση (λειτουργία Trials). Σύντομα θα ακολουθήσει και μια αναλυτική παρουσίαση των τεσσάρων μοντέλων της γκάμας TXP, μείνετε συντονισμένοι.