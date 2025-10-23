Ο Πρωταθλητής του 2009 χαρακτήρισε «επικό» το φινάλε της σεζόν της Formula 1 και παροτρύνει τον κόσμο να μη χάσει τους 4 τελευταίους αγώνες.

Η μάχη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 του 2025 έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό θρίλερ, ωθώντας τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2009, Τζένσον Μπάτον, να καλέσει τους φίλους του σπορ να μη χάσουν τους τελευταίους αγώνες της χρονιάς, γιατί προβλέπεται να είναι πολύ συναρπαστικοί.

Η κατάσταση στο βαθμολογικό πίνακα έχει γίνει εκρηκτική, καθώς ο Μαξ Φερστάπεν, μετά τη νίκη του στο Grand Prix των ΗΠΑ που του χάρισε το μέγιστο των 33 βαθμών, βρίσκεται πλέον μόλις 40 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Όσκαρ Πιάστρι.

Η πτώση του Πιάστρι είναι εντυπωσιακή: Μόλις τέσσερις αγώνες πριν, ο Αυστραλός είχε προβάδισμα 104 βαθμών έναντι του Φερστάπεν. Μέσα σε πέντε αγώνες, η διαφορά αυτή μειώθηκε κατά 64 βαθμούς, με τον Ολλανδό να κερδίζει τρεις από αυτούς με την αναβαθμισμένη Red Bull.

Στο παιχνίδι για τον τίτλο βρίσκεται όπως πάντα και ο Lando Norris, ο οποίος ακολουθεί μόλις 12 βαθμούς πίσω από τον ομόσταυλό του στη McLaren. Με 141 βαθμούς να είναι ακόμη διαθέσιμοι στους πέντε τελευταίους αγώνες (συμπεριλαμβανομένων δύο Sprint), ο τίτλος παραμένει ανοιχτός.

Η πρόβλεψη

Ο Μπάτον, αναλύοντας την εξέλιξη, χαρακτήρισε το φινάλε της σεζόν ως «εκπληκτικό τέλος της χρονιάς», όπου «δύο τύποι αγωνίζονται για το πρώτο τους παγκόσμιο πρωτάθλημα και ένας τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής».

Παρά την ορμή του Φερστάπεν, ο Button έδειξε ότι η προτίμησή του βρίσκεται αλλού: «Θα έλεγα ότι ο Λάντο, αυτήν τη στιγμή, φαίνεται ο πιο δυνατός. Έχει αυτοπεποίθηση, και νομίζω ότι το μονοθέσιο θα του ταιριάξει στους επόμενους αγώνες. Θα έλεγα Λάντο. Αλλά και ο Μαξ έρχεται δυνατά, έτσι δεν είναι;».

