O παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024 έχασε στο Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης τις όποιες μαθηματικές ελπίδες είχε για να κατακτήσει τον φετινό τίτλο.

Στην πρώτη ειδική διαδρομή της Κυριακής, τελευταίας ημέρας του Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης, μπήκε τέλος στην προσπάθεια του Τιερί Νεβίλ να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε στο WRC το 2024.

Το i20 N Rally1 του 37χρονου Βέλγου έπεσε πάνω στο κράσπεδο μίας γέφυρας, με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλη ζημιά. Ο οδηγός της Hyundai Motorsport τέθηκε εκτός αγώνα και η ειδική διακόπηκε προκειμένου να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο. Ο ίδιος απέδωσε το ατύχημα σε λάθος σημειώσεις (σχετικά με το πόσο αργή ήταν η στροφή).

Επικεφαλής του αγώνα είναι ο Κάλε Ροβάνπερα (Toyota), με τους Οτ Τάνακ (Hyundai) και Έλφιν Έβανς (Toyota) να ακολουθούν.