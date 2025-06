Δεκάδες κλαταρισμένα ελαστικά το πρωί της Παρασκευής, στο πιο σκληρό ράλλυ του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.

Σε «μάχη επιβίωσης» για τα πληρώματα και τα αυτοκίνητα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις εξελίχθηκαν οι ειδικές διαδρομές της Κορινθίας σε Αγίους Θεοδώρους και Λουτράκι. Ο καύσωνας και οι μεγάλες πέτρες έκαναν δύσκολη τη... ζωή για τους συμμετέχοντες στον αγώνα, ο οποίος δεν θεωρείται άδικα ο πιο σκληρός του WRC.

Ειδικά το δεύτερο πέρασμα από τους Αγίους Θεοδώρους ήταν εξαντλητικό, καθώς η αγωνιστική γραμμή ήταν γεμάτη πέτρες. Ο μέχρι τότε επικεφαλής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, Τιερί Νεβίλ, είχε κλατάρισμα και υποχώρησε στην 6η θέση της γενικής κατάταξης.

💥 The tyre blew out as they crossed the line! 😱@thierryneuville and @MWydaeghe suffered a puncture on SS4 and the lead is gone, but with 40s dropped and most of the rally still to go, it's all still to play for on one of the toughest events of the year.#AcropolisRally #WRC pic.twitter.com/CeQyvnV58P