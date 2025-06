Απρόοπτο για τον Βέλγο οδηγό της Hyundai στους Αγίους Θεοδώρους 2, κάτι που έφερε τον Γάλλο της Toyota στην κορυφή της κατάταξης.

Αλλαγή στην κορυφή της κατάταξης του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έφερε το δεύτερο πέρασμα από τους Αγίους Θεοδώρους. Ο Τιερί Νεβίλ (Hyundai i20 N Rally1) είχε κλαταρισμένο ελαστικό, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει από την 1η στην 6η θέση. Στην κορυφή πέρασε ο Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota GR Yaris Rally1), ο οποίος χάρη στην τρομερή εμπειρία του απέφυγε τα προβλήματα και έκανε εξαιρετική διαχείριση.

«Ο αγώνας έχει μέλλον, ήταν σωστή η απόφαση να μην σταματήσουμε μέσα στην ειδική για αλλαγή ελαστικού», δήλωσε ο Νεβίλ. Η αλλαγή ελαστικού κοστίζει περίπου 2 λεπτά σε χρόνο, ενώ ο Βέλγος έχασε 39,5 δλ. σε σχέση με τον Οζιέ.

💥 The tyre blew out as they crossed the line! 😱@thierryneuville and @MWydaeghe suffered a puncture on SS4 and the lead is gone, but with 40s dropped and most of the rally still to go, it's all still to play for on one of the toughest events of the year.#AcropolisRally #WRC pic.twitter.com/CeQyvnV58P