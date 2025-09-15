Το 1-2 στο Ράλλυ Χιλής είχε τεράστια σημασία για την ιαπωνική ομάδα, μιας και έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ.

Η Toyota Gazoo Racing είχε μία ιστορική στιγμή στο Ράλλυ Χιλής, αφού με τη νίκη του Σεμπαστιέν Οζιέ έφτασε τις 103 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), ξεπερνώντας την Citroën. Πλέον ο Ιάπωνας κατασκευαστής είναι ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία του θεσμού.

Ο Οζιέ κέρδισε τον αγώνα με διαφορά 11 δευτερολέπτων από τον teammate του στην Toyota, Έλφιν Έβανς, εξασφαλίζοντας παράλληλα και τη νίκη στο Power Stage και το Super Sunday. Ως αποτέλεσμα πέρασε στην 1η θέση στη βαθμολογία οδηγών και έχει προβάδισμα 2 βαθμών με τρεις αγώνες για το φινάλε της σεζόν.

We have a new Championship Leader 😮 #WRC pic.twitter.com/hkBoy6Cl8q — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 14, 2025

H επιτυχία αυτή έρχεται σε μια σεζόν όπου η Toyota έχει ήδη 10 νίκες από 11 γύρους, ενισχύοντας τη δυναμική της για την κατάκτηση ακόμη ενός τίτλου κατασκευαστών. Έπειτα από τη νίκη στη Χιλή, η Toyota εκτόξευσε τη διαφορά της από τη Hyundai στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, αυξάνοντας το προβάδισμα στους 125 βαθμούς.

Ο Οζιέ, μετά τον τερματισμό, δήλωσε: «Τώρα είμαστε πρώτοι. Πρόκειται για ένα ρεκόρ για την Toyota που αξίζει περισσότερο από κάθε άλλη φορά».

Από πλευράς της ομάδας, ο επικεφαλής της Toyota, Γιούχα Κάνκουνεν τόνισε: «Για την Toyota το να έχει περισσότερες νίκες απ’ οποιονδήποτε άλλον κατασκευαστή στο WRC είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή...»