Τρεις φάκελοι έχουν κατατεθεί για το Ράλλυ Ακρόπολις του 2026, που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου.

«Τρίτος πόλος» στην μάχη για την έδρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις το 2026. Μετά τις υποψηφιότητες από Λαμία και Λουτράκι, άλλη μία πόλη εκδήλωσε πρόθεση να φιλοξενήσει το διεθνή αγώνα του WRC που θα διεξαχθεί το 2026 από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου. Πρόκειται για τον Αλμυρό Μαγνησίας, ο Δήμαρχος του οποίου συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της Motorsport Greece.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αλμυρού:

Σύσσωμη η Motorsport Greece, η επιτροπή που διοργανώνει το Rάλλυ Ακρόπολις στην Ελλάδα, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Δήμου Αλμυρού γιa τη διεξαγωγή του αγώνα στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Αλμυρού.

Παρουσία του Προέδρου της επιτροπής Τάκη Πουρναράκη, του Εκτελεστικού Διευθυντή του Rάλλυ Αριστοτέλη Βαβουγιού, του Διευθυντή του αγώνα Παύλου Αθανασούλα και της Αλυτάρχου Αννίτας Πασαλή, ο Δήμαρχος Δημήτρης Εσερίδης ανέπτυξε το πλάνο κι όλο το φάσμα των δυνατοτήτων της περιοχής για τη διεξαγωγή ενός Ακρόπολις αντάξιου της ιστορικής πορείας του και της παγκόσμιας αναγνώρισής του στην αθλητική κοινότητα.

Υποψηφιότητα λοιπόν ώστε να φιλοξενήσει το «Ράλι Ακρόπολις» μια σπουδαία, διεθνούς εμβέλειας, διοργάνωση του μηχανοκίνητου αθλητισμού κατέθεσε ο Δήμος Αλμυρού διά του Δημάρχου του Δημήτρη Εσερίδη στους ανθρώπους της Οργανωτικής Επιτροπής του Ράλι που βρέθηκαν χτες στον Αλμυρό.

Ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να φιλοξενήσει τις ειδικές διαδρομές αυτής της μεγάλης, παγκόσμιας, διοργάνωσης τονίζοντας πως η περιοχή διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για τη διεξαγωγή του αγώνα τόσο στον ορεινό όγκο της Όθρυος, όσο και μέσα στην πόλη για τα γραφεία, τους λειτουργικούς χώρους και τους χώρους ανεφοδιασμού και service. Το μεγάλο πλεονέκτημα της υποψηφιότητας του Αλμυρού είναι η ύπαρξη του αεροδρομίου πολύ κοντά στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα.

Ο Δημήτρης Εσερίδης δήλωσε αισιόδοξος πως η υποψηφιότητα του Αλμυρού θα δικαιωθεί καθώς είναι άρτια συγκροτημένη, διαθέτει όλες τις απαιτούμενες υποδομές αλλά και πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, ενώ η διεξαγωγή του αγώνα στον Αλμυρό θα προβάλλει την περιοχή σε διεθνές επίπεδο και δώσει μεγάλη ώθηση στην τοπική οικονομία.