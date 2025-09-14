Ο Σεμπαστιέν Οζιέ της Toyota Gazoo Racing ήταν ο πρωταγωνιστής στον αγώνα του WRC στη Χιλή και έκανε το δύο στα δύο στη Λατινική Αμερική για το 2025.

Το Ράλλυ Χιλής του WRC είχε τρομερές ανατροπές, ακόμη και μέχρι την τελευταία ειδική διαδρομή, χαρίζοντάς μας άπλετο θέαμα και τις τρεις ημέρες δράσης. Νικητής αναδείχθηκε ο ένας και μοναδικός Σεμπαστιέν Οζιέ με Toyota, ο οποίος έκανε το δύο στα δύο στους αγώνες της Λατινικής Αμερικές, μόλις σε δύο εβδομάδες.

Ο Γάλλος ξεπέρασε τον teammate του, Έλφιν Έβανς το Σάββατο το βράδυ και έχοντας τον ταχύτερο χρόνο την Κυριακή και τη νίκη στην Power Stage κατάφερε να φύγει από τη Χιλή με 35 βαθμούς. Έτσι, προσπέρασε τον Βρετανό στη βαθμολογία οδηγών με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι μόλις 2 βαθμοί με τρεις αγώνες για το τέλος.

Ο Έβανς πάλεψε, αλλά δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον Οζιέ κι έτσι συμβιβάστηκε με τη 2η θέση στον αγώνα. Οδεύοντας προς την Power Stage οι δυο τους ήταν ισόβαθμοι, αλλά η 3η του θέση στην τελευταία ΕΔ του αγώνα τον έριξε στη 2η θέση στο πρωτάθλημα.

Τρίτος στο Ράλλυ Χιλής τερμάτισε ο Αντριέν Φουρμό της Hyundai, o oποίος κοίταξε να εξασφαλίσει το τρίτο του βάθρο στο 2025, μιας και δεν είχε ελπίδες για κάτι καλύτερο. Μάλιστα κατάφερε να αντισταθεί στην πίεση των Τιερί Νεβίλ και Σάμι Παγιάρι που ακολούθησαν στις θέσεις 4 και 5.

Ο Κάλε Ροβάνπερα τερμάτισε 6ος, ενώ ο Οτ Τάνακ πήρε μόλις ένα βαθμό με την 5η θέση στην Power Stage.

Στην κατηγορία WRC2 ο Όλιβερ Σόλμπεργκ έγραψε ιστορία. Ο οδηγός της Toyota πανηγύρισε τη νίκη στη Χιλή, που του εξασφάλισε το πρωτάθλημα οδηγών για το 2025. Έτσι, μετά τον πατέρα του το 2003 στην κορυφαία κατηγορία, έτσι και αυτός γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής.