Από τη δεύτερη θέση της εκκίνησης ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα διεκδικήσει την τρίτη του φετινή νίκη στo πρωτάθλημα της Formula 1.

Ο Μαξ Φερστάπεν πάλεψε, είχε τη σωστή στρατηγική ελαστικών, όμως δεν κατάφερε να πάρει την pole position στο Grand Prix Καναδά. Ο Ολλανδός πήρε τη 2η θέση, όμως ήταν 0,160 δλ πιο αργός από τον poleman, Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG.

O Βρετανός με τον Ολλανδό συνθέτουν την πρώτη σειρά της εκκίνησης στο 2025, όπως ακριβώς έκαναν και το 2024.

Max cooked up a treat in Quali 👨‍🍳



Excited for Sunday, Team? 💙#F1 || #CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/cLYcnGfnET