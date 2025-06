O 27χρονος οδηγός της Mercedes πήρε την pole position στην πίστα «Ζιλ Βιλνέβ», μετά από έναν εντυπωσιακό γύρο στο τέλος της διαδικασίας.

Την πρώτη του φετινή pole position στη Formula 1 κατέκτησε ο Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes έκανε τον καλύτερο γύρο στις κατατακτήριες δοκιμές και θα εκκινήσει στο Grand Prix Καναδά (Κυριακή 9 μμ, ώρα Ελλάδας) από την πρώτη θέση του grid!

GEORGE RUSSELL STORMS TO POLE IN MONTREAL!!! 🤩 What. A. Lap! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/0EpN9PsebG

Ο 27χρονος χρησιμοποίησε την μέση γόμα στην W16 στην τελευταία του προσπάθεια για την pole position, επιλογή που αποδείχθηκε σωστή, αφού αυτά τα ελαστικά είχε στην RB21 ο δεύτερος Μαξ Φερστάπεν (+0.160).

Τρίτος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren (+0.221), o οποίος θα έχει δίπλα του στο grid τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes. Στο 5-6 οι Χάμιλτον - Αλόνσο, στο 7-8 οι Νόρις-Λεκλέρ.

Ο Ράσελ έφθασε τις 6 pole position στην καριέρα του στην F1 και πρώτη από το Grand Prix Κατάρ του 2024.

Η πρώτη περίοδος διεκόπη προσωρινά με 5,5 λεπτά να απομένουν, όταν η πίστα γέμισε θραύσματα από το κάλυμμα κινητήρα της Williams του Άλμπον.

Όταν η πίστα καθάρισε, οι οδηγοί «στριμώχτηκαν» προκειμένου να προλάβουν να κάνουν ένα γρήγορο γύρο που θα τους έδινε το εισιτήριο για τη δεύτερη περίοδο.

Μετά τις επιδιορθώσεις στο μονοθέσιό του πρόλαβε να βγει στην πίστα ο Άλμπον, ο οποίος μάλιστα πέρασε στο Q2.

Ταχύτεροι ήταν οι Νόρις - Πιάστρι της McLaren, μπροστά από τους Χάμιλτον - Λεκλέρ και τον Φερστάπεν.

Οι πέντε οδηγοί που έμειναν εκτός συνέχειας ήταν οι Μπορτολέτο, Σάινθ, Στρολ, Λόσον και Γκασλί. O Ισπανός της Williams είχε έντονα παράπονα ότι ο Χατζάρ της Racing Bulls τον παρεμπόδισε.

Ο Φερστάπεν βρέθηκε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης και μάλιστα με ελαστικά μέσης γόμας. O Λεκλέρ απάντησε με μαλακά ελαστικά, με το χρόνο του να είναι κατά μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου καλύτερος εκείνου του Ολλανδού. Λίγο πριν μηδενιστεί το χρονόμετρο, ο Ράσελ σημείωσε (με ελαστικά μέσης γόμας) χρόνο 1.11.570, που ήταν αρκετός για να τον φέρει στην πρώτη θέση, μπροστά από τον Νόρις.

Οι πέντε οδηγοί που έμειναν εκτός του Q3 ήταν οι Τσουνόντα, Κολαπίντο, Χούλκενμπεργκ, Μπέρμαν και Οκόν.

Ο Πιάστρι σημείωσε χρόνο 1:11.273, όμως ο Φερστάπεν απάντησε άμεσα με 1:11.248 και τέθηκε προσωρινά στην κορυφή. Πίσω τους ήταν οι Ράσελ-Αντονέλι της Mercedes.

O πρώτος γύρος του Νόρις δεν χρονομετρήθηκε, καθώς ο Βρετανός έχασε ένα σημείο φρεναρίσματος. Η δεύτερη προσπάθειά του δεν ήταν πολύ καλή, φέρνοντάς τον στην 5η θέση, σχεδόν 4 δέκατα μακριά από την κορυφή.

Τη στιγμή που το ενδιαφέρον ήταν πάνω στους Πιάστρι - Φερστάπεν, οι οποίοι μονομαχούσαν για την pole position, ήρθε από το... πουθενά ο Τζορτζ Ράσελ και έκλεψε την πρώτη θέση στο grid της Κυριακής!

The starting grid for the 2025 Canadian Grand Prix 🇨🇦



Russell and Verstappen on the front row 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/JdWtO1kyO8