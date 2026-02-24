Η DS Automobiles γίνεται χορηγός τίτλου της γαλλικής ομάδας στο SailGP, διευρύνοντας τη διεθνή αθλητική της παρουσία.

Η DS Automobiles ανακοινώνει την είσοδό της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα SailGP ως χορηγός τίτλου της γαλλικής ομάδας, η οποία πλέον μετονομάζεται σε DS Automobiles SailGP Team France. Πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή αυτοκινητοβιομηχανίας σε αυτό το επίπεδο συνεργασίας στο συγκεκριμένο θεσμό.

Το SailGP αποτελεί διεθνές πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας με πανομοιότυπα καταμαράν F50, τα οποία αναπτύσσουν ταχύτητες άνω των 100 χλμ/ώρα, με τη συμμετοχή 13 εθνικών ομάδων. Η DS Automobiles επιλέγει να συνδεθεί με έναν θεσμό υψηλής τεχνολογίας και έντασης, σε μια περίοδο κατά την οποία προχωρά στην παρουσίαση τριών νέων μοντέλων μέσα σε διάστημα 18 μηνών.

Ένα γαλλικό project με διεθνή στόχευση

Η France SailGP Team αναπτύσσεται από το 2024 από την K-Challenge, με τη στήριξη επενδυτών και συνεργατών όπως οι Accor, L'Oréal Group και Leyton, ενώ μεταξύ των υποστηρικτών συγκαταλέγεται και ο Kylian Mbappé. Με την ένταξη της DS Automobiles ως χορηγού τίτλου, η ομάδα ενισχύει τη δομή και τη διεθνή της προβολή.

Ο Χαβιέ Πεζό, Διευθύνων Σύμβουλος της DS Automobiles, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία ανάμεσα στη DS Automobiles και τη SailGP Team France, οι οποίες μοιράζονται την ίδια φιλοδοξία, να αναδείξουν τη Γαλλική Αριστεία στο υψηλότερο επίπεδο, μέσα από την τεχνολογία και την καινοτομία».

Τεχνολογία, δεδομένα και βιωσιμότητα

Το SailGP λειτουργεί ως πλατφόρμα τεχνολογικής εξέλιξης, όπου τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και η βελτιστοποίηση απόδοσης καθορίζουν το αποτέλεσμα. Παράλληλα, μέσω της Impact League – του πυλώνα βιωσιμότητας της διοργάνωσης – αξιολογείται και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ομάδων.

Η DS Automobiles, η οποία συμμετέχει από το 2015 στη Formula E , αντιμετωπίζει τον μηχανοκίνητο και τεχνολογικό ανταγωνισμό ως επιταχυντή καινοτομίας, με μεταφορά τεχνογνωσίας στα μοντέλα παραγωγής της. Αντίστοιχα, η K-Challenge ακολουθεί στρατηγική απανθρακοποίησης στον ναυτιλιακό τομέα, επενδύοντας σε λύσεις βιώσιμης τεχνολογίας.

Το ημερολόγιο του SailGP για το 2026 περιλαμβάνει 13 διοργανώσεις σε πέντε ηπείρους μέσα σε 12 μήνες, με τη γαλλική ομάδα να συμμετέχει από την πρώτη σεζόν. Κυβερνήτης του F50 παραμένει ο Quentin Delapierre.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η DS Automobiles διευρύνει την παρουσία της στον διεθνή αθλητισμό, επιλέγοντας ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία, η απόδοση και η βιωσιμότητα συνυπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο.