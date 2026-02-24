Η ταχύτητα έχει όνομα και λέγεται Red Bull Kart Fight! Από τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 19 Απριλίου, η πίστα kart Circuit27 μετατρέπεται στο απόλυτο playground για όσους ζουν για τον τέλειο γύρο.

Η ταχύτητα έχει όνομα και λέγεται Red Bull Kart Fight! Από τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 19 Απριλίου 2026, η μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη πίστα kart στα Βαλκάνια, η Circuit27 στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, (μόλις 20 λεπτά από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης) με platinum sponsor την Alumil, μετατρέπεται στο απόλυτο playground για όσους ζουν για τον τέλειο γύρο.

Ο στόχος είναι απλός: Να μπεις στην κατάταξη με τους 30 πιο γρήγορους, να περάσεις στον τελικό και να πάρεις τη νίκη που θα σε ταξιδέψει στο Red Bull Ring στην Αυστρία, όπου θα οδηγήσεις μία F4.

Time Attack: Κυνήγησε τον απόλυτο χρόνο

Για να συμμετέχεις στο Red Bull Kart Fight και να αποδείξεις τι αξίζεις, δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας οδηγός. Χρειάζεται να είσαι γρήγορος, από 16 ετών και άνω -για κάτω των 18 ετών χρειάζεται γονική συναίνεση-, χωρίς προηγούμενη αγωνιστική άδεια.

Για δύο μήνες, έχεις απεριόριστες προσπάθειες. Μπαίνεις στην πίστα της Circuit27, πιέζεις, βελτιώνεσαι και κυνηγάς το απόλυτο lap time. Οι χρόνοι ανεβαίνουν live στην πλατφόρμα της Circuit27. Στις 19 Απριλίου 2026, το Time Attack ολοκληρώνεται. Αν είσαι μέσα στους 30 πρώτους της κατάταξης, ετοιμάσου για μάχη.

Από 270cc… σε 390cc

Όλοι ξεκινούν με οδήγηση σε kart 270cc. Αν γράψεις χρόνο κάτω από 1:24, ξεκλειδώνεις το kart 390cc. Οι χρόνοι μετράνε σε κάθε περίπτωση. Το μόνο που είναι υποχρεωτικό; Απόλυτος σεβασμός στους κανόνες ασφαλείας της πίστας.

25 Απριλίου 2026 – Ο Μεγάλος Τελικός

Οι 30 καλύτεροι, βάσει χρόνου, στην κατάταξη συναντιούνται ξανά στη Circuit27, το Σάββατο 25 Απριλίου, για ένα εκρηκτικό Sprint

Race format που περιλαμβάνει:

Warm Up

Qualifying

Pre-Finals

Final

Στόχος; Η πρώτη θέση για το μεγάλο βραβείο!

To Βραβείο

O μεγάλος νικητής θα λάβει το απόλυτο experiential βραβείο! Ένα ταξίδι στο Red Bull Ring της Αυστρίας, όπου θα έχει την ευκαιρία να οδηγήσει μια F4 με την καθοδήγηση έμπειρων οδηγών. Όμως και ο δεύτερος και τρίτος στην κατάταξη του Τελικού θα βραβευτούν και θα κερδίσουν σεμινάρια αγωνιστικής οδήγησης στην Circuit27 πίστα.

Το Red Bull Kart Fight δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι το challenge που σε βάζει να πιέσεις τα όριά σου! Εσύ, πόσο γρήγορος είσαι;

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.