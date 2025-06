Ο πρώην άσος των γηπέδων τένις φάνηκε να απολαμβάνει το ρόλο του στο σημαντικότερο αγώνα αντοχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Κάθε χρόνο οι διοργανωτές των 24 Ωρών Λε Μαν αναθέτουν σε μία προσωπικότητα του αθλητικού ή καλλιτεχνικού κόσμου να δώσει την εκκίνηση στο σπουδαιότερο αγώνα αντοχής. Πέρυσι την αποστολή αυτή ανέλαβε ο Ζινεντίν Ζιντάν, ενώ φέτος ήταν η σειρά του Ρότζερ Φέντερερ.

Σύμφωνα με το τελετουργικό, άνδρες των ειδικών δυνάμεων της Γαλλίας έφθασαν στην πίστα με ελικόπτερο και παρέδωσαν την τρικολόρ στον 43χρονο Ελβετό.

«Ανυπομονούσα να έρθει αυτή η στιγμή, νιώθω μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ», δήλωσε ο Φέντερερ. Σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα σε έναν αγώνα αντοχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού και το τένις, ο Ελβετός είπε: «H ατμόσφαιρα εδώ είναι διαφορετική, λίγο πιο δυνατά από το Γουίμπλεντον ή άλλα τουρνουά. Τα λάθη εδώ πληρώνονται περισσότερο από ό,τι σε έναν αγώνα τένις. Τρέφω απεριόριστο σεβασμό για τους οδηγούς του μηχανοκίνητου αθλητισμού».

