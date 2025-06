Κάθε χρόνο υπάρχει ένας υψηλός προσκεκλημένος στο Circuit de la Sarthe, εκεί όπου φιλοξενείται ο θρυλικός αγώνας αντοχής.

Η μεγάλη μέρα έφθασε. Στις 5 μμ - ώρα Ελλάδας - θα δοθεί η εκκίνηση στις 24 Ώρες Λε Μαν, το σπουδαιότερο αγώνα αντοχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Την hyperpole κατέκτησε η Cadillac, μετά από εκπληκτική μάχη.

Το τελετουργικό προβλέπει άνδρες των ειδικών δυνάμεων του γαλλικού στρατού να φθάνουν στην πίστα με ελικόπτερο και να παραδίδουν τη σημαία της Γαλλίας στον άνθρωπο που έχει αναλάβει αυτό το ρόλο. Μεταξύ όσων έχουν κυματίσει κατά το παρελθόν τη σημαία είναι ο Ράφα Ναδάλ, ο Φερνάντο Αλόνσο, ο Μπραντ Πιτ και ο ΛεMπρόν Τζέιμς.

Φέτος την αποστολή έχει αναλάβει ο Ρότζερ Φέντερερ. Ο Ελβετός θρύλος του τένις είναι πρεσβευτής της Rolex, η οποία είναι επίσημος χρονομέτρης των 24 Ωρών Λε Μαν.

Roger Federer is set to join a star-studded list of names to wave the start flag at the 24 Hours of Le Mans over the past 10 years 🤩🏁 pic.twitter.com/SZEAy5InXh