Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τον εκπληκτικό γύρο που άφησε ιστορία στη δεύτερη διαδικασία της Hyperpole στο Circuit de la Sarthe.

Μεγάλες εκπλήξεις επεφύλασσε η διαδικασία της Hyperpole που έκρινε την τελική σειρά εκκίνησης για τις 24 Ώρες Λε Μαν του 2025. O τέταρτος αγώνας του WEC στο 2025 αναμένεται με αγωνία, μιας και πρόκειται για το στολίδι στο πρόγραμμα του θεσμού και τον μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό αγώνα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Από την pole position θα εκκινήσει το #12 Hypercar της Cadillac. O Άλεξ Λιν στη Hyperpole 2 σημείωσε το 3:21,166 και έδωσε στην αμερικανική μάρκα την πρώτη της pole στο Λε Μαν στην επέτειο των 75 χρόνων από την πρώτη της συμμετοχή στο θρυλικό αγώνα. Μάλιστα ήταν η πρώτη pole για εταιρεία από τις ΗΠΑ μετά τη Ford το 1967.

Η Cadillac «κλείδωσε» την πρώτη σειρά της εκκίνησης, καθώς το #8 V-Series.R κατέκτησε τη 2η θέση κι έτσι η εκκίνηση του αγώνα θα είναι ακόμη πιο συναρπαστική. Μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω το γύρο της pole position για τις 24 Ώρες Λε Μαν δια χειρός Άλεξ Λιν στο παρακάτω βίντεο.

Here’s the lap that gave @CadillacVSeries pole position, 58 years later. A historic moment at Le Mans. 🇺🇸#LeMans24 #Hyperpole #WEC pic.twitter.com/ut8NyxlfHH