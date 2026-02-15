Formula E: O Ντα Κόστα θριάμβευσε στο δεύτερο αγώνα της Τζέντα

Στάθης Κοκκορόγιαννης
Formula E: O Ντα Κόστα θριάμβευσε στο δεύτερο αγώνα της Τζέντα
O Αντόνιο Φίλιξ ντα Κόστα «έσπασε» την κατάρα και αναδείχθηκε νικητής στο δεύτερο αγώνα της Formula E που πραγματοποιήθηκε στη Σαουδική Αραβία.

Ο Αντόνιο Φίλιξ ντα Κόστα έβαλε τέλος σε μια μακρά περίοδο χωρίς νίκη και χάρισε στη Jaguar μία από τις πιο ώριμες στρατηγικά εμφανίσεις της σεζόν, στον δεύτερο αγώνα του E-Prix της Τζέντα. Την ώρα που η Porsche βίωνε ένα δύσκολο φινάλε στον αγώνα του Σαββάτου, ο Πορτογάλος αξιοποίησε ιδανικά το Attack Mode και τη διαχείριση ενέργειας και κέρδισε για πρώτη φορά μετά το 2024.

Ο Ντα Κόστα εκκίνησε από την τρίτη θέση, επέλεξε να μην εμπλακεί σε πρώιμες μάχες και περίμενε τη στιγμή του. Σε έναν αγώνα χωρίς Pit Boost, ο ρυθμός στα πρώτα οκτώ περάσματα ήταν σαν παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, με τους Μορτάρα, Μπουεμί και Ρόουλαντ να εναλλάσσονται στην κορυφή.

Το καθοριστικό Attack Mode

Το σημείο καμπής ήρθε στον 18ο γύρο. Ο Ντα Κόστα, έχοντας διατηρήσει περισσότερη διαθέσιμη ενέργεια από τους άμεσους αντιπάλους του, ενεργοποίησε το Attack Mode αρκετούς γύρους μετά τον Ρόουλαντ. Με τα επιπλέον 50kW, ανέβηκε στην πρώτη θέση στον 21ο γύρο και δημιούργησε διαφορά 3,5 δευτερολέπτων πριν εξαντληθεί το πλεονέκτημα ισχύος.

 

Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε καθοριστική. Παρά την αντεπίθεση του Σεμπαστιέν Μπουεμί στα τελευταία στάδια, ο Ελβετός δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά. Ο Ρόουλαντ, μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα στο διήμερο, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με τρίτη θέση, ενισχύοντας τη βαθμολογική του θέση.

Λανθασμένες επιλογές και πίεση για Porsche

Ο Εντοάρντο Μορτάρα, που έδειχνε ικανός για νίκη όταν πέρασε στην κορυφή γύρω στον 9ο γύρο, πλήρωσε τη στρατηγική επιλογή για αρχικό Attack Mode διάρκειας μόλις δύο λεπτών. Όταν ήρθε η ώρα της τελικής επίθεσης, το χαμένο έδαφος ήταν ήδη σημαντικό και περιορίστηκε στην τέταρτη θέση.

Για την Porsche, το Σαββατοκύριακο έκλεισε με προβληματισμό. Ο Πασκάλ Βερλάιν δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό και περιορίστηκε στην όγδοη θέση, σε πλήρη αντίθεση με την επιβλητική του εμφάνιση στον πρώτο αγώνα της Τζέντα.

Η νίκη του Ντα Κόστα, η 13η στην καριέρα του στη Formula E, αποτελεί σημαντική ανάσα για τη Jaguar, που έδειξε πως διαθέτει τόσο ρυθμό όσο και στρατηγική ωριμότητα. Αντίθετα, για την Porsche το ερώτημα πλέον είναι αν το αποτέλεσμα της Παρασκευής ήταν η εξαίρεση ή η ένδειξη μιας πιο σύνθετης πρόκλησης.

ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΓύροιΧρόνοςΔιαφοράΒαθμοί
1Αντόνιο Φέλιξ ντα ΚόσταJaguar Racing3041:21.590-25
2Σεμπαστιάν ΜπουεμίEnvision Racing3041:24.164+2.57418
3Όλιβερ ΡόουλαντNissan e.Dams3041:25.098+3.50815
4Εντοάρντο ΜορτάραMahindra Racing3041:25.514+3.92412
5Νταν ΤίκτουμCupra Kiro3041:26.111+4.52110
6Πέπε ΜαρτίCupra Kiro3041:27.051+5.4618
7Μιτς ΈβανςJaguar Racing3041:27.516+5.9266
8Πασκάλ ΒερλάινPorsche Team3041:27.938+6.3484
9Ζαν-Ερίκ ΒερνCitroën Racing3041:28.477+6.8872
10Τέιλορ ΜπάρναρντDS Penske3041:30.760+9.1701
11Μαξ ΓκίντερDS Penske3041:31.066+9.4760
12Φελίπε ΝτρούγκοβιτςAndretti Formula E3041:35.796+14.2060
13Γιόχαν ΈρικσονEnvision Racing3041:36.304+14.7140
14Νικ ΚάσιντιCitroën Racing3041:36.359+14.7690
15Λούκας ντι ΓκράσιLOLA Yamaha ABT Formula E Team3041:36.377+14.7870
16Νίκο ΜίλερPorsche Team3041:37.569+15.9790
17Νόρμαν ΝάτοNissan e.Dams3041:39.541+17.9510
18Ζέιν ΜαλόνεϊLOLA Yamaha ABT Formula E Team3041:44.932+23.3420
19Τζέικ ΝτένιςAndretti Formula E3042:29.775+1:08.1850
20Νικ ντε ΒριςMahindra Racing3042:30.697+1:09.1070

@Photo credits: TCS Jaguar/X

