O Αντόνιο Φίλιξ ντα Κόστα «έσπασε» την κατάρα και αναδείχθηκε νικητής στο δεύτερο αγώνα της Formula E που πραγματοποιήθηκε στη Σαουδική Αραβία.

Ο Αντόνιο Φίλιξ ντα Κόστα έβαλε τέλος σε μια μακρά περίοδο χωρίς νίκη και χάρισε στη Jaguar μία από τις πιο ώριμες στρατηγικά εμφανίσεις της σεζόν, στον δεύτερο αγώνα του E-Prix της Τζέντα. Την ώρα που η Porsche βίωνε ένα δύσκολο φινάλε στον αγώνα του Σαββάτου, ο Πορτογάλος αξιοποίησε ιδανικά το Attack Mode και τη διαχείριση ενέργειας και κέρδισε για πρώτη φορά μετά το 2024.

Ο Ντα Κόστα εκκίνησε από την τρίτη θέση, επέλεξε να μην εμπλακεί σε πρώιμες μάχες και περίμενε τη στιγμή του. Σε έναν αγώνα χωρίς Pit Boost, ο ρυθμός στα πρώτα οκτώ περάσματα ήταν σαν παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, με τους Μορτάρα, Μπουεμί και Ρόουλαντ να εναλλάσσονται στην κορυφή.

Formula E always delivers competitive racing 🍿😮‍💨#JeddahEPrix pic.twitter.com/VRHZ2SXast — Formula E (@FIAFormulaE) February 14, 2026

Το καθοριστικό Attack Mode

Το σημείο καμπής ήρθε στον 18ο γύρο. Ο Ντα Κόστα, έχοντας διατηρήσει περισσότερη διαθέσιμη ενέργεια από τους άμεσους αντιπάλους του, ενεργοποίησε το Attack Mode αρκετούς γύρους μετά τον Ρόουλαντ. Με τα επιπλέον 50kW, ανέβηκε στην πρώτη θέση στον 21ο γύρο και δημιούργησε διαφορά 3,5 δευτερολέπτων πριν εξαντληθεί το πλεονέκτημα ισχύος.

Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε καθοριστική. Παρά την αντεπίθεση του Σεμπαστιέν Μπουεμί στα τελευταία στάδια, ο Ελβετός δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά. Ο Ρόουλαντ, μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα στο διήμερο, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με τρίτη θέση, ενισχύοντας τη βαθμολογική του θέση.

The @KiroRaceCo teammates had their elbows out during the final stage of the race 😬#JeddahEPrix pic.twitter.com/noRdLpqQHz February 14, 2026

Λανθασμένες επιλογές και πίεση για Porsche

Ο Εντοάρντο Μορτάρα, που έδειχνε ικανός για νίκη όταν πέρασε στην κορυφή γύρω στον 9ο γύρο, πλήρωσε τη στρατηγική επιλογή για αρχικό Attack Mode διάρκειας μόλις δύο λεπτών. Όταν ήρθε η ώρα της τελικής επίθεσης, το χαμένο έδαφος ήταν ήδη σημαντικό και περιορίστηκε στην τέταρτη θέση.

Για την Porsche, το Σαββατοκύριακο έκλεισε με προβληματισμό. Ο Πασκάλ Βερλάιν δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό και περιορίστηκε στην όγδοη θέση, σε πλήρη αντίθεση με την επιβλητική του εμφάνιση στον πρώτο αγώνα της Τζέντα.

Η νίκη του Ντα Κόστα, η 13η στην καριέρα του στη Formula E, αποτελεί σημαντική ανάσα για τη Jaguar, που έδειξε πως διαθέτει τόσο ρυθμό όσο και στρατηγική ωριμότητα. Αντίθετα, για την Porsche το ερώτημα πλέον είναι αν το αποτέλεσμα της Παρασκευής ήταν η εξαίρεση ή η ένδειξη μιας πιο σύνθετης πρόκλησης.