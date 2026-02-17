Για ένα τελευταίο τριήμερο στη χειμερινή περίοδο της Formula 1 το 2026 οι οδηγοί αναλαμβάνουν δράση ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για τη νέα σεζόν.

Η προετοιμασία της Formula 1 για τη σεζόν του 2026 μπαίνει στην τελική της ευθεία με το δεύτερο και τελευταίο τριήμερο χειμερινών δοκιμών στο Μπαχρέιν. Από την Τετάρτη 18 έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, οι 11 ομάδες του grid επιστρέφουν στην πίστα του Σακχίρ για το τελευταίο επίσημο «crash test» πριν από την πρεμιέρα της χρονιάς.

Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, κάθε ομάδα θα παρατάξει ένα μονοθέσιο ανά ημέρα, μοιράζοντας συνήθως το πρόγραμμα μεταξύ των δύο οδηγών της σε πρωινή και απογευματινή περίοδο. Η δράση στην πίστα ξεκινά καθημερινά στις 09:00 ώρα Ελλάδος και ολοκληρώνεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος. Όλη τη δράση μπορείτε να την παρακολουθείτε καθημερινά από τις 08:45 ώρα Ελλάδος στο LIVE του gMotion by Gazzetta.

Sing along if you know the words... 😉🎤#F1 pic.twitter.com/1f3xCwvCht — Formula 1 (@F1) February 17, 2026

Ποιοι οδηγούν και πότε

Το παρακάτω πρόγραμμα θα ανανεώνεται όσο επιβεβαιώνονται οι συνθέσεις των οδηγών.

Ομάδα Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή McLaren - - - Mercedes - - - Red Bull - - - Ferrari - - - Williams - - - Racing Bulls Άρβιντ Λίντμπλαντ / Λίαμ Λόσον Λίαμ Λόσον Άρβιντ Λίντμπλαντ Aston Martin Λανς Στρολ / Φερνάντο Αλόνσο Φερνάντο Αλόνσο Λανς Στρολ Haas - - - Audi - - - Alpine Πιερ Γκασλί / Φράνκο Κολαπίντο Φράνκο Κολαπίντο Πιερ Γκασλί Cadillac - - -

Ever wondered what the T-Cam does? 👀



Here's everything you need to know on the device... 👇#F1 #F1Testing pic.twitter.com/PTobbRZFFd — Formula 1 (@F1) February 17, 2026

Τελικές δοκιμές πριν την Αυστραλία

Το δεύτερο τεστ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ομάδες θα επιχειρήσουν να επιβεβαιώσουν τα δεδομένα του πρώτου τριημέρου, να δοκιμάσουν αναβαθμίσεις και να οριστικοποιήσουν βασικές ρυθμίσεις ενόψει Μελβούρνης. Η διαχείριση ενέργειας, η αξιοπιστία των νέων μονάδων ισχύος και η κατανόηση των ελαστικών βρίσκονται στο επίκεντρο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα των ομάδων μετά από έξι συνολικά ημέρες δοκιμών. Με τους νέους κανονισμούς να αλλάζουν ριζικά τις ισορροπίες, η δεύτερη εβδομάδα δοκιμών στο Μπαχρέιν αναμένεται να προσφέρει τα πιο καθαρά δείγματα γραφής πριν την έναρξη της σεζόν.