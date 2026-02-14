Ο Πασκάλ Βερλάιν της Porsche ήταν ο νικητής στον αγώνα της Formula E στην Τζέντα και πέρασε στην κορυφή βαθμολογίας αξιοποιώντας ιδανικά Pit Boost και Attack Mode.

Ο Πασκάλ Βερλάιν συνέχισε το δυναμικό ξεκίνημα της Porsche Formula E Team στη σεζόν 2025-26, κατακτώντας μια επιβλητική νίκη στον πρώτο αγώνα του E-Prix της Τζέντα και περνώντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Γερμανός βρισκόταν ήδη σε πλεονεκτική θέση στο πρώτο τρίτο του αγώνα, ωστόσο η στρατηγική αποδείχθηκε καθοριστική. Το χρονικό σημείο που επέλεξε να πάρει το υποχρεωτικό Pit Boost και η επιθετική αξιοποίηση του Attack Mode του έδωσαν τον έλεγχο του αγώνα.

Μετά την ενεργοποίηση της ισχύος των 600kW, ο Βερλάιν άνοιξε τη διαφορά έως και 7,5 δευτερόλεπτα από τον αγνταωνισμό, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά τον αγώνα πριν χρειαστεί να διαχειριστεί την ενέργεια στους τελευταίους γύρους. Τελικά πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με προβάδισμα 2,6 δευτερολέπτων, χαρίζοντας στην Porsche την πρώτη της νίκη μετά το Μαϊάμι του 2025.

WEHRLEIN WINS IN JEDDAH!! 🏆@PWehrlein wins his first race of the season under the lights in Jeddah for @PorscheFormulaE 🙌💜#JeddahEPrix pic.twitter.com/vlF6NwAAJW February 13, 2026

Ανακατατάξεις από την εκκίνηση

Το ξεκίνημα είχε ένταση. Ο Νικ ντε Βρις αντιμετώπισε πρόβλημα εμπλοκής σχέσης στη Mahindra και επέστρεψε στα pits πριν καν εκκινήσει κανονικά ο αγώνας. Στην πρώτη στροφή, ο poleman Εντοάρντο Μορτάρα μπλόκαρε έντονα τα φρένα, επιτρέποντας στον Μαξ Γκούνθερ να πάρει την πρωτοπορία. Ο Νόρμαν Νάτο ακολούθησε, πριν αρχίσουν οι πρώτες στρατηγικές διαφοροποιήσεις με το Attack Mode.

Η παρέμβαση του αυτοκινήτου ασφαλείας (VSC), μετά από επαφή του Πέπε Μάρτι με τον Ζέιν Μαλόνι, έφερε νέα ανακατάταξη.

Opening-lap drama🫣



Zane Maloney suffered race-ending damage after contact with Pepe Martí.#JeddahEPrix pic.twitter.com/JEgRyYH48x — Formula E (@FIAFormulaE) February 13, 2026

Η στρατηγική που έκρινε τον αγώνα

Ο Βερλάιν άρχισε να ανεβαίνει σταθερά, περνώντας διαδοχικά αντιπάλους πριν εκμεταλλευτεί το Pit Boost στον 18ο γύρο. Με την επιστροφή του στην πίστα και ενεργοποιημένο Attack Mode, προσπέρασε αποφασιστικά τον Guenther και δεν απειλήθηκε ξανά.

Ο Μορτάρα εκμεταλλεύτηκε καθυστερημένο Attack Mode και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, χαρίζοντας στη Mahindra Racing ένα σημαντικό βάθρο. Τρίτος τερμάτισε ο Μιτς Έβανς, ο οποίος εκκίνησε 12ος και πραγματοποίησε εντυπωσιακή αντεπίθεση για τη Jaguar TCS Racing.

No time to waste 🙅‍♂️



Mitch Evans straight down the inside of Nico Muller as they race out of the pits on Lap 21👊#JeddahEPrix pic.twitter.com/1NUDyVBygB — Formula E (@FIAFormulaE) February 13, 2026

Στην πρώτη δεκάδα βρέθηκαν ακόμη οι Νίκο Μούλερ, Αντόνιο Φίλιξ ντα Κόστα, Νικ Κάσιντι, Σεμπαστιέν Μπουεμί, Ζαν-Ερίκ Βερνιέ, Τζέικ Ντένις και Τέιλορ Μπάρναρντ.

Αντίθετα, η επιλογή του Γκούνθερνα ενεργοποιήσει Attack Mode πριν το Pit Boost αποδείχθηκε κοστοβόρα, αφήνοντάς τον εκτός βαθμών. Προβληματικός αγώνας και για τον πρωταθλητή Oliver Rowland, που περιορίστηκε στη 17η θέση.

Η εικόνα που προκύπτει από την Τζέντα είναι σαφής: η Porsche έχει ξεκινήσει τη σεζόν με σταθερότητα και στρατηγική ακρίβεια, ενώ ο Βερλάιν δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει τον τίτλο από νωρίς.

Αποτελέσματα Formula E Τζέντα Αγώνας 1