Στάθης Κοκκορόγιαννης
Formula E - Νίκη Βερλάιν στην Τζέντα και πρωτιά στη βαθμολογία
Ο Πασκάλ Βερλάιν της Porsche ήταν ο νικητής στον αγώνα της Formula E στην Τζέντα και πέρασε στην κορυφή βαθμολογίας αξιοποιώντας ιδανικά Pit Boost και Attack Mode.

Ο Πασκάλ Βερλάιν συνέχισε το δυναμικό ξεκίνημα της Porsche Formula E Team στη σεζόν 2025-26, κατακτώντας μια επιβλητική νίκη στον πρώτο αγώνα του E-Prix της Τζέντα και περνώντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Γερμανός βρισκόταν ήδη σε πλεονεκτική θέση στο πρώτο τρίτο του αγώνα, ωστόσο η στρατηγική αποδείχθηκε καθοριστική. Το χρονικό σημείο που επέλεξε να πάρει το υποχρεωτικό Pit Boost και η επιθετική αξιοποίηση του Attack Mode του έδωσαν τον έλεγχο του αγώνα.

Μετά την ενεργοποίηση της ισχύος των 600kW, ο Βερλάιν άνοιξε τη διαφορά έως και 7,5 δευτερόλεπτα από τον αγνταωνισμό, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά τον αγώνα πριν χρειαστεί να διαχειριστεί την ενέργεια στους τελευταίους γύρους. Τελικά πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με προβάδισμα 2,6 δευτερολέπτων, χαρίζοντας στην Porsche την πρώτη της νίκη μετά το Μαϊάμι του 2025.

Ανακατατάξεις από την εκκίνηση

Το ξεκίνημα είχε ένταση. Ο Νικ ντε Βρις αντιμετώπισε πρόβλημα εμπλοκής σχέσης στη Mahindra και επέστρεψε στα pits πριν καν εκκινήσει κανονικά ο αγώνας. Στην πρώτη στροφή, ο poleman Εντοάρντο Μορτάρα μπλόκαρε έντονα τα φρένα, επιτρέποντας στον Μαξ Γκούνθερ να πάρει την πρωτοπορία. Ο Νόρμαν Νάτο ακολούθησε, πριν αρχίσουν οι πρώτες στρατηγικές διαφοροποιήσεις με το Attack Mode.

Η παρέμβαση του αυτοκινήτου ασφαλείας (VSC), μετά από επαφή του Πέπε Μάρτι με τον Ζέιν Μαλόνι, έφερε νέα ανακατάταξη.

Η στρατηγική που έκρινε τον αγώνα

Ο Βερλάιν άρχισε να ανεβαίνει σταθερά, περνώντας διαδοχικά αντιπάλους πριν εκμεταλλευτεί το Pit Boost στον 18ο γύρο. Με την επιστροφή του στην πίστα και ενεργοποιημένο Attack Mode, προσπέρασε αποφασιστικά τον Guenther και δεν απειλήθηκε ξανά.

Ο Μορτάρα εκμεταλλεύτηκε καθυστερημένο Attack Mode και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, χαρίζοντας στη Mahindra Racing ένα σημαντικό βάθρο. Τρίτος τερμάτισε ο Μιτς Έβανς, ο οποίος εκκίνησε 12ος και πραγματοποίησε εντυπωσιακή αντεπίθεση για τη Jaguar TCS Racing.

Στην πρώτη δεκάδα βρέθηκαν ακόμη οι Νίκο Μούλερ, Αντόνιο Φίλιξ ντα Κόστα, Νικ Κάσιντι, Σεμπαστιέν Μπουεμί, Ζαν-Ερίκ Βερνιέ, Τζέικ Ντένις και Τέιλορ Μπάρναρντ.

Αντίθετα, η επιλογή του Γκούνθερνα ενεργοποιήσει Attack Mode πριν το Pit Boost αποδείχθηκε κοστοβόρα, αφήνοντάς τον εκτός βαθμών. Προβληματικός αγώνας και για τον πρωταθλητή Oliver Rowland, που περιορίστηκε στη 17η θέση.

Η εικόνα που προκύπτει από την Τζέντα είναι σαφής: η Porsche έχει ξεκινήσει τη σεζόν με σταθερότητα και στρατηγική ακρίβεια, ενώ ο Βερλάιν δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει τον τίτλο από νωρίς.

Αποτελέσματα Formula E Τζέντα Αγώνας 1

ΘέσηΟδηγός#ΟμάδαΓύροιΧρόνος / ΔιαφοράΒαθμοί
1Πασκάλ Βερλάιν94Porsche Team3247:18.50625
2Εντοάρντο Μορτάρα48Mahindra Racing32+2.67718
3Μιτς Έβανς9Jaguar Racing32+7.09715
4Νίκο Μούλερ51Porsche Team32+8.73512
5Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα13Jaguar Racing32+9.15310
6Νικ Κάσιντι37Citroën Racing32+11.3818
7Σεμπαστιέν Μπουεμί16Envision Racing32+11.8366
8Ζαν-Ερίκ Βερνιέ25Citroën Racing32+12.3054
9Τζέικ Ντένις27Andretti Formula E32+12.7262
10Τέιλορ Μπάρναρντ77DS Penske32+13.1251
11Μαξιμίλιαν Γκίνθερ7DS Penske32+16.0480
12Νταν Τίκτουμ33Cupra Kiro32+16.2830
13Νόρμαν Νάτο23Nissan32+16.7180
14Πέπε Μαρτί3Cupra Kiro32+17.0480
15Φελίπε Ντρούγκοβιτς28Andretti Formula E32+19.8710
16Λούκας ντι Γκράσι11LOLA Yamaha ABT Formula E Team32+20.2800
17Όλιβερ Ρόουλαντ1Nissan32+22.2570
18Ζοέλ Έρικσον14Envision Racing32+43.1910
DNFΖέιν Μαλόνι22LOLA Yamaha ABT Formula E Team0-0
DNSΝικ ντε Βρις21Mahindra Racing0-0

@Photo credits: Porsche

