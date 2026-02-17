Ο Λιούις Χάμιλτον κάνει τη δική του αποτίμηση το πρώτο τεστ της Ferrari στο Μπαχρέιν, μιλά για αξιοπιστία, δεδομένα και τα περιθώρια εξέλιξης της SF-26.

Η πρώτη ουσιαστική εικόνα του Λιούις Χάμιλτον από τη Ferrari του 2026 διαμορφώθηκε στο Μπαχρέιν. Σε αντίθεση με το κρύο και υγρό σκηνικό της Βαρκελώνης στο shakedown, στο Σακχίρ οι συνθήκες επέτρεψαν πραγματική δουλειά σε ρυθμό δοκιμών.

Η Scuderia ολοκλήρωσε μεγάλο αριθμό γύρων, χωρίς σημαντικά προβλήματα, κάτι που δεν περνά απαρατήρητο σε μια σεζόν νέων κανονισμών, όπου οι μονάδες ισχύος και τα ενεργειακά συστήματα βρίσκονται ακόμη σε φάση κατανόησης. Ο Βρετανός, ο οποίος δεν είναι χαρούμενος με την τεχνολογία των μονοθεσίων, έδωσε ήδη την πρώτη του εκτίμηση για τη νέα σεζόν.

Found this in our drafts pic.twitter.com/zqKUwRP3w5 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 16, 2026

Έμφαση στην αξιοπιστία και στη συλλογή δεδομένων

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα του πρώτου τεστ ήταν η ανθεκτικότητα της SF-26. Μετά τη χειμερινή συζήτηση γύρω από τεχνικές επιλογές στη μονάδα ισχύος – και ειδικά για λύσεις που θεωρήθηκαν ριψοκίνδυνες – η Ferrari κατάφερε να «γράψει» πολλά χιλιόμετρα.

Ο Χάμιλτον στις πρώτες του δηλώσεις σχετικά με τα συμπεράσματα από το Σακχίρ στάθηκε ακριβώς σε αυτό το σημείο: «Ήταν μια θετική εβδομάδα συνολικά. Κάναμε πολλούς γύρους και ολοκληρώσαμε ολόκληρο το πρόγραμμα, κάτι που μας επέτρεψε να συλλέξουμε πολλά χρήσιμα δεδομένα και να μάθουμε περισσότερα για το μονοθέσιο».

Σε μια εποχή όπου η διαχείριση ενέργειας και η σωστή χαρτογράφηση της απόδοσης μπορούν να αλλάξουν δραματικά τον χρόνο γύρου, η ποσότητα δεδομένων αποτελεί κρίσιμο όπλο.

Η πολυπλοκότητα της νέας γενιάς

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έκρυψε ότι τα νέα μονοθέσια απαιτούν διαφορετική προσέγγιση: «Η SF-26 έχει γενικά καλή αίσθηση, αλλά αυτή η γενιά είναι αρκετά σύνθετη και το να βρεις το σωστό παράθυρο λειτουργίας – ειδικά με τα ελαστικά – είναι καθοριστικό».

Η εύρεση του σωστού «παράθυρου» λειτουργίας του μονοθεσίου αποτελεί, σύμφωνα με τους περισσότερους οδηγούς, το μεγαλύτερο ζητούμενο στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Chasing that last light of the day! 🌅 pic.twitter.com/TzHSpeDr3z — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 13, 2026

Περιθώριο εξέλιξης ενόψει δεύτερου τεστ

Παρά τις θετικές ενδείξεις, ο Χάμιλτον δεν έσπευσε σε συμπεράσματα για τη δυναμική της Ferrari απέναντι σε Red Bull Racing και Mercedes.

«Κάναμε κάποιες καλά ευρήματα στα δεδμένα και εντοπίσαμε επίσης τομείς όπου μπορούμε να βελτιωθούμε. Έχουμε ακόμη ένα τεστ μπροστά μας, που θα είναι σημαντικό για να χτίσουμε πάνω σε όσα μάθαμε και να συνεχίσουμε να προοδεύουμε», τόνισε.

Η εικόνα παραμένει ρευστή. Ωστόσο, για τη Ferrari, το πρώτο βήμα στο Μπαχρέιν έδειξε σταθερότητα – και σε μια χρονιά ριζικών αλλαγών, αυτό από μόνο του έχει αξία.

