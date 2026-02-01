Formula E: Ιστορική νίκη του Μιτς Έβανς στο βρεγμένο Μαϊάμι

Ο Νεοζηλανδός οδηγός της Jaguar έκανε την ανατροπή ξεκινώντας από την 9η θέση, πήρε μια σπουδαία νίκη σε έναν χαοτικό αγώνα και έθεσε νέο ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.

Το E-Prix του Μαϊάμι για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E διεξήχθη στη διαδρομή γύρω από το Hard Rock Stadium, σημαδεύτηκε από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η καταρρακτώδης βροχή ανάγκασε τους αγωνοδίκες να ξεκινήσουν τον αγώνα των 41 γύρων πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, δοκιμάζοντας τις αντοχές των νέων μονοθεσίων GEN3 Evo και την ικανότητα των οδηγών στο γλιστερό οδόστρωμα.

VICTORY FOR EVANS IN MIAMI!! ⚡️@MitchEvans_ now holds the records for the most wins in Formula E 🤩🏆#MiamiEPrix pic.twitter.com/CheZkfSJqf January 31, 2026

Η στρατηγική του Έβανς και το δράμα της κορυφής

Ο Νίκο Μίλερ (Porsche) ξεκίνησε από την πρώτη του pole position, αλλά η χαρά του δεν κράτησε πολύ. Ο rookie Φελίπε Ντρουγκόβιτς (Andretti) εκμεταλλεύτηκε το Attack Mode και την τετρακίνηση που προσφέρει το νέο σύστημα, παίρνοντας προσωρινά την πρωτοπορία. Ωστόσο, μια σύγκρουση του Βραζιλιάνου με τον Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα στον 26ο γύρο έθεσε και τους δύο εκτός διεκδίκησης της νίκης.

Αυτή ήταν η ευκαιρία που περίμενε ο Μιτς Έβανς. Ο οδηγός της Jaguar, ο οποίος δεν είχε καταφέρει να πάρει βαθμούς στους δύο πρώτους αγώνες, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση. Στον 27ο γύρο, με μια αριστουργηματική κίνηση (switchback) προσπέρασε τον Μίλερ και έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω, δημιουργώντας μια διαφορά ασφαλείας 3 δευτερολέπτων μέχρι την καρό σημαία.

Ρεκόρ και ορόσημα

Με αυτή τη νίκη, ο Μιτς Έβανς έγινε ο πολυνίκης στην ιστορία της Formula E με 15 νίκες, ενώ παράλληλα ξεπέρασε το φράγμα των 1.000 βαθμών στην καριέρα του στον θεσμό. Πίσω του τερμάτισαν οι δύο Porsche των Νίκο Μίλερ και Πασκάλ Βερλάιν, οι οποίοι έκαναν έναν πολύ σταθερό αγώνα, εκμεταλλευόμενοι την εξαιρετική διαχείριση ενέργειας της γερμανικής μοτοσυκλέτας.

Contact between Drugovich and da Costa 😬🫣#MiamiEPrix pic.twitter.com/FHemr7uiQV — Formula E (@FIAFormulaE) January 31, 2026

Αποτελέσματα Miami E-Prix 2026

Θέση Αναβάτης Ομάδα Χρόνος/Διαφορά 1 Μιτς Έβανς Jaguar TCS Racing 48:43.266 2 Νίκο Μίλερ TAG Heuer Porsche +3.151 3 Πασκάλ Βερλάιν TAG Heuer Porsche +8.827 4 Γιόελ Έρικσον Envision Racing +12.394 5 Νικ ντε Φρις Mahindra Racing +13.511 6 Εντοάρντο Μορτάρα Mahindra Racing +14.202 7 Σεμπαστιάν Μπουεμί Envision Racing +15.890 8 Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα Jaguar TCS Racing +18.903 9 Πέπε Μαρτί Cupra Kiro +20.576 10 Τζέικ Ντένις Andretti Formula E +21.102

Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος

Παρά το γεγονός ότι τερμάτισε μόλις στην 16η θέση στο Μαϊάμι μετά από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, ο Νικ Κάσιντι (Citroën) διατηρεί την πρωτοπορία στη βαθμολογία των οδηγών με 40 βαθμούς. Ο Πασκάλ Βερλάιν ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 38 βαθμούς, ενώ ο Τζέικ Ντένις βρίσκεται στην τρίτη θέση με 37.

Η συνέχεια του πρωταθλήματος θα δοθεί στη Σαουδική Αραβία, με τον διπλό αγώνα στην Τζέντα (Jeddah E-Prix) στις 13 και 14 Φεβρουαρίου 2026.

