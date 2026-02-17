Geely: Η χώρα που παρέδωσε πάνω από 270.000 αυτοκίνητα σε έναν μήνα

Η Geely ξεκινά το 2026 στην κορυφή της μεγαλύτερης αγοράς αυτοκινήτου της Ασίας με 270.167 πωλήσεις τον Ιανουάριο.

Ο όμιλος Geely άνοιξε το 2026 με πρωτιά στην κινεζική αγορά, καταγράφοντας 270.167 παραδόσεις τον Ιανουάριο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου παγκοσμίως. Η επίδοση αυτή έρχεται σε συνέχεια του ιστορικού ρεκόρ του 2025, όταν η μητρική Geely Holding κατέγραψε συνολικές πωλήσεις 4,11 εκατομμυρίων οχημάτων, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 26%.

Κύριος μοχλός η ηλεκτροκίνηση

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η δραστηριότητα του κλάδου Geely Auto διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο στις 270.167 μονάδες, με τη μάρκα Geely να αντιστοιχεί σε 217.438 οχήματα. Το αποτέλεσμα αυτό μεταφράζεται σε διψήφια άνοδο τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση, ενώ οι εξαγωγές προς διεθνείς αγορές διπλασιάστηκαν.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη διαδραματίζει η στροφή προς τα οχήματα νέας ενέργειας (NEV), τα οποία πλέον αποτελούν την πλειοψηφία των συνολικών πωλήσεων του ομίλου. Το 2025 οι πωλήσεις NEV ξεπέρασαν τα 2,3 εκατομμύρια μονάδες, αντιστοιχώντας στο 56% του συνολικού όγκου.

Σε επίπεδο Geely Auto, οι παραδόσεις του 2025 ξεπέρασαν τα 3,02 εκατομμύρια οχήματα (+39%), με τις πωλήσεις εξηλεκτρισμένων μοντέλων να αυξάνονται κατά 90%, φτάνοντας τα 1,68 εκατομμύρια. Η σειρά Galaxy ξεπέρασε τις 1,23 εκατομμύρια μονάδες.

Δυναμική παρουσία και στην Ελλάδα

Η παγκόσμια πορεία του ομίλου αντικατοπτρίζεται και στην ελληνική αγορά, μέσω της GEO Mobility Hellas. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5, το οποίο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατέγραψε μερίδιο άνω του 10% στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV από το λανσάρισμά του τον Ιούνιο.

Παράλληλα, η μάρκα εισήλθε και στην κατηγορία των plug-in hybrid με το νέο Geely Starray EM-i, το οποίο διατίθεται με τιμή από 32.990 ευρώ. Το μοντέλο συνοδεύεται από πρόγραμμα απόκτησης Freedom 100 και ενισχύει τη στρατηγική διεύρυνσης της γκάμας στην ελληνική αγορά.

Μετά το ρεκόρ του 2025 και την πρωτιά του Ιανουαρίου, η Geely εισέρχεται στο 2026 με ισχυρή βάση, στηριζόμενη κυρίως στην επιτάχυνση της ηλεκτρικής της μετάβασης και στη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της.