Έπειτα από μία εκπληκτική μάχη στο Circuit de la Sarthe, η αμερικανική μάρκα σημείωσε ένα ιστορικό 1-2 στη Hyperpole για τον θρυλικό αγώνα.

Η Cadillac Team Jota ήταν η ομάδα που ξεχώρισε στη διαδικασία της Hyperpole για τις 24 Ώρες Λε Μαν. Η εργοστασιακή ομάδα της Cadillac έκανε το 1-2 στη Hyperpole 2 διάρκειας 15 λεπτών που έκρινε τη σειρά εκκίνησης και κατέκτησε την πρώτη της pole position στον θρυλικό αγώνα.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Άλεξ Λιν με το #12 V-Series.R, ο οποίος σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 3:23,166 κατακτώντας ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Στη 2η θέση ήταν ο Ερλ Μπάμπερ με το #38 Hypercar, μόλις 0,167 δλ μακριά. Η Cadillac έχει επίσης το νέο ρεκόρ πίστας στην κατηγορία, καθώς ο Τζακ Έιτκεν του #311 σημείωσε στη της Hyperpole 1 το 3:22,742 και κατέρριψε το ρεκόρ του 2024.

The moment CADILLAC TOOK POLE in Le Mans!! 🇺🇸🇫🇷 What a lap!! #WEC #LeMans24 @CadillacVSeries@JotaSport pic.twitter.com/Nycwf0233n

Από την 3η θέση θα εκκινήσει η #5 Porsche 963 με τον Ματιέ Ζαμινέ να είναι μόλις 0,309 μακριά από την κορυφή. Τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης συμπλήρωσε η #15 BMW M Hybrid V8 του Ντρις Βανθούρ. Στην 5η θέση συναντάμε τη #4 Porsche, ενώ η #20 BMW πήρε την 6η θέση.

Η Ferrari είχε απογοητευτικές κατατακτήριες δοκιμές, με τη #50 499P να είναι μόλις στην 7η θέση μπροστά από το #311 Cadillac. Ο Φρεντ Μακοβιέκι έκανε λάθος στον τελευταίο του γύρο με το #36 Alpine και κατέλαβε την 9η θέση, ενώ ένα κλατάρισμα στο #8 Toyota GR010 δεν επέτρεψε στο ιαπωνικό Hypercar να σημειώσει χρονομετρημένη προσπάθεια στη Hyperpole 2.

Έπειτα από δύο θεαματικές και συναρπαστικές Hyperpole, η TDS Racing πήρε την pole position χάρη στον Ματίας Μπες. Ο Ελβετός με το #29 Oreca 07 σημείωσε στον τελευταίο του γύρο το 3:35,062 και πήρε την 1η θέση στην κατηγορία.

In LMP2 category, 𝗹𝗲𝘁 𝘂𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻 for the 93e edition of the #LeMans24 : ORECA 07 #29 from TDS Racing! #WEC pic.twitter.com/BoWI46DuQE