Ο Μάβερικ Βινιάλες έκλεψε την παράσταση με νέο ρεκόρ, την ώρα που οι ομάδες προετοιμάζονται πυρετωδώς για το δεύτερο μισό της σεζόν.

Μία ημέρα μετά το GP Αραγονίας, η αυλαία του επίσημου τεστ του MotoGP στο Αραγκόν έπεσε με τον Μάβερικ Βινιάλες να πετυχαίνει τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας, κλείνοντας εντυπωσιακά ένα έντονο διήμερο για την κορυφαία κατηγορία των δύο τροχών. Με χρόνο 1:45.694, ταχύτερο και από το επίσημο ρεκόρ γύρου του Μαρκ Μάρκεθ στο MotorLand, ο Βινιάλες επιβεβαίωσε ότι η Red Bull KTM Tech3 βρίσκεται σε ανοδική πορεία, ακριβώς τη στιγμή που η σεζόν πλησιάζει στο κρίσιμο δεύτερο μισό.

Η δοκιμή συγκέντρωσε τα βλέμματα καθώς ήταν η δεύτερη επίσημη in-season ημέρα δοκιμών του 2025 και η πρώτη ευκαιρία για τους κατασκευαστές να προχωρήσουν σε σημαντικές βελτιώσεις. Οι ευρωπαϊκές εργοστασιακές ομάδες -KTM, Aprilia και Ducati- είχαν στο πρόγραμμά τους δοκιμές αεροδυναμικών λύσεων, εστιάζοντας στην εκμετάλλευση της μοναδικής τους ευκαιρίας φέτος για αναβάθμιση στις αεροδυναμικές προδιαγραφές.

Ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia ολοκλήρωσε τη μέρα μόλις 6 χιλιοστά πίσω από τον Βινιάλες, έχοντας περάσει προσωρινά στην κορυφή στα τελευταία λεπτά, πριν δει τον Ισπανό αναβάτη της KTM να «απαντά» με έναν εκπληκτικό γύρο.

Ο Μαρκ Μάρκεθ, που είχε κυριαρχήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου, ολοκλήρωσε τρίτος, μόλις 55 χιλιοστά από την κορυφή, δίνοντας συνέχεια στις υψηλές επιδόσεις με την Ducati GP25.

Σημαντική ήταν η πρώτη εμφάνιση του πρωτοπόρου της Moto2, Μανουέλ Γκονθάλεθ, στη μεγάλη κατηγορία. Ο Ισπανός αναβάτης, που μόνο για αυτό το τεστ αντικατέστησε τον τραυματία Άι Ογκούρα στην Trackhouse Aprilia, μετά από μία πτώση στο πρώτο session ανέκαμψε εντυπωσιακά, κλείνοντας μπροστά από πιο έμπειρους αντιπάλους όπως ο Πολ Εσπαργκαρό και ο Σόμκιατ Τσαντρά.

Απόντες από τη διαδικασία ήταν οι τραυματίες Χόρχε Μαρτίν (Aprilia), Λούκα Μαρίνι (Honda HRC) και φυσικά ο Ογκούρα, ενώ και ο αγωνιστικός ρυθμός των δοκιμών είχε κάποιες απουσίες λόγω πτώσεων και περιορισμών μετά από έναν απαιτητικό αγώνα.

