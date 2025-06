Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε το αναμενόμενο και νίκησε στο GP Αραγονίας, μπροστά από τους Άλεξ Μάρκεθ και Πέκο Μπανάια.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP συνεχίστηκε με τον 8ο φετινό αγώνα του, το GP Αραγονίας, που δεν είχε εκπλήξεις και ανατροπές. Όπως όλοι περιμέναμε, δεν υπήρξε ούτε υποψία μάχης για τη νίκη, η οποία πήγε με πειστικό τρόπο στα χέρια του Μαρκ Μάρκεθ και της εργοστασιακής Ducati Lenovo.

Back to the top on Sunday 💪@marcmarquez93 wins on his backyard! 🏆#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/ZIetKGZNA8