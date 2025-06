Ο λόγος που ο Σεμπαστιάν Οζιέ δεν κυνηγά το πρωτάθλημα οδηγών στο WRC είναι πολύ γλυκός.

Μετά τη νίκη του στη Σαρδηνία ο Σεμπαστιάν Οζιέ μείωσε στους 19 βαθμούς τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Έλφιν Έβανς στο πρωτάθλημα οδηγών του WRC. Η εμπειρία σε συνδυασμό με την ταχύτητα καθιστούν τον 41 ετών Γάλλο ως ένα από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου.

Όμως ο ίδιος έχει επιλέξει να μην μετέχει τα τελευταία χρόνια σε όλους τους αγώνες της σεζόν. Ο λόγος; Το είχε πει ξεκάθαρα στο Gazzetta πριν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2023: «Προτιμώ να βλέπω τον γιο μου να μεγαλώνει από έναν ακόμα τίτλο».

Οι προτεραιότητες του Γάλλου οδηγού της Toyota Gazoo Racing αποτυπώθηκαν στην ανάρτηση που έκανε στα social media μετά το τέλος του Ράλλυ Σαρδηνίας, δημοσιεύοντας φωτογραφία όπου αγκαλιάζει το γιο του.

Best feeling of the day?



Being picked up by my son at the train station! 🥰 pic.twitter.com/ylDaIwBSjJ