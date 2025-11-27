Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο ελληνικό κοινό κάνει η νέα premium μάρκα, XPENG, με το G6 να κοσμεί το Golden Hall.

Η XPENG, η νέα premium μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων, εισέρχεται στην ελληνική αγορά και παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό το G6. Η δημόσια εμφάνισή του γίνεται από τις 20 Νοεμβρίου στο εμπορικό κέντρο Golden Hall.

Η τοποθέτηση του G6 στο Golden Hall, σε έναν εύκολα προσβάσιμο χώρο υψηλής αισθητικής, προσφέρει τη δυνατότητα για μια άμεση, βιωματική γνωριμία με ένα από τα πιο προηγμένα ηλεκτρικά SUV της νέας εποχής. Η παρουσίαση στο Golden Hall σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς ενεργειών που θα ακολουθήσουν και θα πλαισιώσουν το επίσημο λανσάρισμα της XPENG στην ελληνική αγορά.

Ο διευθυντής της XPENG Ελλάδος, Χάρης Δάνδουρας, δήλωσε: «Το Golden Hall επιλέχθηκε ως σημείο της πρώτης δημόσιας παρουσίασης στην χώρα μας, γιατί αποτελεί ένα σύγχρονο και premium περιβάλλον, ιδανικό για να συστηθούν η XPENG και το G6 στο ελληνικό κοινό. Θέλουμε η γνωριμία αυτή να αντικατοπτρίζει την τεχνολογική και αισθητική ταυτότητα της XPENG».

To XPENG G6 «ενσαρκώνει» μία σύγχρονη αισθητική με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην ΑΙ τεχνολογία.