Ο Ιάπωνας υποστηρίζει πως έκανε τον καλύτερο αγώνα του με τους «ταύρους» στη Formula 1, τον οποίο του το κατέστρεψε η ίδια του η ομάδα.

Ο Γιούκι Τσουνότα μπορεί να έφυγε από το Λας Βέγκας χωρίς βαθμούς για τρίτο συνεχόμενο Grand Prix, ωστόσο ο Ιάπωνας οδηγός της Red Bull δήλωσε ότι το συγκεκριμένο τριήμερο ήταν «από τα καλύτερα» του από τότε που ανέβηκε στη μεγάλη ομάδα.

Στις κατατακτήριες δοκιμές η αυστριακή ομάδα έκανε μεγάλο λάθος με τις πιέσεις ελαστικών του, κάτι το οποίο τον οδήγησε σε πρόωρο αποκλεισμό από το Q1. Επιπλέον, αλλάζοντάς του set-up, εκκίνησε τον αγώνα από το pit-lane και ως αποτέλεσμα για τρίτο συνεχόμενο Grand Prix η Red Bull του ζήτησε δημόσια συγγνώμη επειδή του κατέστρεψε την οποιαδήποτε ελπίδα για βαθμούς.

30 minutes til lights out 👀



Yuki will be starting the race from the Pit Lane after some changes to his car.#F1 || #LasVegasGP pic.twitter.com/zTR00U22iy — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 23, 2025

Ο Τσουνόντα βρήκε λόγο να χαμογελά

Παρά το αποτέλεσμα, ο Ιάπωνας υπογράμμισε πως η πραγματική του απόδοση δεν φάνηκε στον αγώνα, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκονταν συχνά μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν σε γρήγορους γύρους.

«Πολλές φορές, στα FP1, FP2, FP3, σε αρκετούς γύρους ήμουν μπροστά από τον Μαξ σε απόδοση. Αυτό είναι κάτι που δεν είχαμε δει εδώ και πολύ καιρό», ανέφερε αρχικά

Βέβαια, παραδέχτηκε ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής μεταμορφώνεται όταν φτάνει η ώρα των κατατακτήριων.

«Ένα από τα δυνατά του σημεία είναι ότι ανεβάζει το αυτοκίνητο στο δικό του επίπεδο, ειδικά στις κατατακτήριες δοκιμές. Αλλά είχα κι εγώ αυτοπεποίθηση ότι μπορούσα να κάνω ένα από τα καλύτερα Σάββατά μου. Δυστυχώς, όλα βγήκαν εκτός ελέγχου μου».

Η παραδοχή της Red Bull

Ο επικεφαλής της ομάδας, Λοράν Μεκίς, παραδέχτηκε ότι οι επιλογές και τα λάθη της ομάδας την προηγούμενη μέρα κατέστρεψαν ουσιαστικά τον αγώνα του Τσουνότα.

«Με τον Γιούκι χάσαμε τους βαθμούς από το Σάββατο, το γνωρίζουμε. Προσπαθήσαμε να πάρουμε περισσότερα ρίσκα, να κάνουμε κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Αν δεν το κάναμε, θα μέναμε απλώς κολλημένοι στην κίνηση. Έτσι τον βάλαμε πολύ νωρίς για pit stop ώστε να του δώσουμε καθαρό αέρα», είπε.

Η εμφάνιση του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας δεν βοήθησε καθόλου τον Τσουνόντα, καθώς είχε κάνει ήδη τη στάση για αλλαγή ελαστικών.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στο Λας Βέγκας, του αγώνα που έβαλε εκ νέου φωτιά στο πρωτάθλημα