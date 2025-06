O Γάλλος οδηγός της Toyota Gazoo Racing επικράτησε για πέμπτη φορά στη Σαρδηνία και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Με νίκη του Σεμπαστιάν Οζιέ ολοκληρώθηκε το Ράλλυ Σαρδηνίας, έκτος αγώνας του φετινού WRC. Ο οκτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής κινήθηκε όσο γρήγορα χρειαζόταν στις ειδικές διαδρομές της Κυριακής και έφθασε στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του φέτος και πέμπτη στο νησί της Σαρδηνίας.

Η τελική διαφορά του Οζιέ από τον Οτ Τάνακ της Hyundai Motorsport ήταν 7,9 δευτερόλεπτα, λόγω ενός λάθους του Γάλλου στην τελευταία ειδική που του στοίχισε αρκετά δευτερόλεπτα. Μαζί τους στο βάθρο ανέβηκε ο Κάλε Ροβάνπερα της Toyota (+50,5 δλ. από την κορυφή).

Με τους 28 βαθμούς που συγκέντρωσε ο Οζιέ πέρασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 114 βαθμούς, έναντι 133 β. του επικεφαλής Έλφιν Έβανς (Toyota), o οποίος τερμάτισε 4ος στη Σαρδηνία.

Sardinia lived up to its reputation right until the end, but we hold on for our sixth win of the season! ⏱️#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 pic.twitter.com/lCWexstFSn