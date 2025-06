Έκπληκτος και απογοητευμένος με τον Ολλανδό έμεινε ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 για το 2016.

Η στιγμή που σημάδεψε το φετινό Grand Prix Ισπανίας δεν ήταν η νίκη του Όσκαρ Πιάστρι ή το 1-2 της McLaren αλλά η επαφή μεταξύ των Μαξ Φερστάπεν και Τζορτζ Ράσελ. Ο Ολλανδός στον 64ο γύρο έπεσε πάνω στον οδηγό της Mercedes, ενώ λίγες στροφές αργότερα τον άφησε να περάσει.

Οι αγωνοδίκες έδωσαν ποινή 10 δευτερολέπτων στο συνολικό χρόνο του Ολλανδού, ρίχνοντάς τον 10ο στην κατάταξη.

Η κίνηση του Φερστάπεν προκάλεσε σάλο τόσο στην πίστα όσο και στα social media. Ειδικοί, πρώην οδηγοί και πολλοί ακόμα υποστήριξαν πως ο Ολλανδός εμβόλισε ηθελημένα τον οδηγό της Mercedes, κάτι το οποίο δεν αρνήθηκε ο οδηγός της Red Bull Racing.

Σε δηλώσεις του στο Sky Sports μετά τον τερματισμό, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, Νίκο Ρόσμπεργκ, δήλωσε πως ο Φερστάπεν έπρεπε να δεχθεί μαύρη σημαία: «Αυτό που έκανε ήταν κακό, πολύ κακό. Αυτό που έκανε ήταν σοβαρά κακό. Τον χτυπάει κατευθείαν, με πλήρη δύναμη του μονοθεσίου. Έπρεπε να του δώσουν μαύρη σημαία, δεν υπάρχει άλλος τρόπος γι’ αυτό που έγινε. Ο Μαξ είχε δίκιο - στην αρχή. Η ομάδα πήγε κόντρα στον Μαξ και τον έκανε να ξεσπάσει».

Ο εκνευρισμός του Ολλανδού με τον Τζορτζ Ράσελ ξεκίνησε δύο γύρους νωρίτερα όταν οι δύο οδηγοί είχαν επαφή στην πρώτη στροφή. Ο Ρόσμπεργκ ξεκαθάρισε πως ήταν λάθος της ομάδας μπαίνοντας στο μυαλό του Φερστάπεν.

«Μπορώ να σας πω πώς έγινε. Ήταν λάθος του Τζορτζ στην πρώτη στροφή. Μπήκε πολύ δυνατά εκεί. Είχε υπερστροφή στην έξοδο και χτύπησε τον Μαξ, ο οποίος φυσικά έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη διαδρομή διαφυγής. Ο Μαξ θα μπορούσε να είχε μείνει μπροστά γιατί αυτός δεν ήταν ο τρόπος να κάνεις προσπέραση. Επειδή ο Τζορτζ το παράκανε. Η ομάδα τα έκανε θάλασσα λέγοντας ότι ο Τζορτζ πέρασε. Αυτό πραγματικά εκνεύρισε τον Μαξ γιατί ήξερε ότι ο Τζορτζ τον έβγαλε εκτός πίστας. Στα μάτια του Μαξ, είχε 100% δίκιο, οπότε σκέφτηκε: «γιατί μου λέτε να το κάνω αυτό; Αυτός ο τύπος μόλις με έβγαλε εκτός, δες αυτό, θα σας δείξω τι έκανε”. Επιβράδυνε και μετά χτύπησε τον Ράσελ. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Αν επιβραδύνεις για να χτυπήσεις έναν άλλο οδηγό, αυτό είναι πολύ κακό», ανέφερε.

