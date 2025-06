Ο Ολλανδός οδηγός ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένος μετά το τέλος του αγώνα της Formula 1 στη Βαρκελώνη.

Ο Όσκαρ Πιάστρι μπορεί να αναδείχθηκε νικητής στο Grand Prix Ισπανίας, όμως τα βλέμματα στράφηκαν πάνω στον Μαξ Φερστάπεν. Στον 64ο γύρο του αγώνα ο Ολλανδός οδηγός έπεσε πάνω στον Τζορτζ Ράσελ στη στροφή 5, σε μία κίνηση που προκάλεσε πολλά ερωτηματικά.

Οι αγωνοδίκες εξέτασαν αμέσως το συμβάν, το οποίο εκ πρώτης όψεως φάνηκε ως εσκεμμένη επαφή από πλευράς Φερστάπεν, και έδωσαν στον Ολλανδό 10 δευτερόλεπτα ποινής στο χρόνο του. Αυτό τον έριξε στη 10η θέση στα αποτελέσματα.

A dramatic finish to the #SpanishGP 🇪🇸 Max finishes P5, but is demoted to P10 after a post-race 10-second time penalty for causing a collision ⏱️



From a pit-lane start, Yuki recovers to P13.



Result 🏁 PIA, NOR, LEC, RUS, HUL, HAM, HAD, GAS, ALO, Max P10. Yuki P13. pic.twitter.com/wvewCqk0PX