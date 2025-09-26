Σαν Σήμερα: Ο Χάμιλτον έκανε το «century» σε νίκες (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Πριν από δύο χρόνια, ο Λιούις Χάμιλτον κατάφερε κάτι που κανένας άλλος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 δεν είχε πετύχει. Επιπλέον ο Αλέν Προστ σημείωσε μια ακόμη τεράστια επιτυχία, ενώ η Κίνα έκανε ντεμπούτο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στο WRC, συνεχίζουμε σε ρυθμούς Ακτής Ελεφαντοστού.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 26/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1987, ο Κένεθ Έρικσον χάρισε στη Volkswagen την πρώτη της νίκη στο WRC, κερδίζοντας το Ράλλυ Ακτής Ελεφαντοστού με ένα Golf GTi. Ο Σουηδός τερμάτισε 20 λεπτά μπροστά από το Nissan 200SX του Σέκερ Μέτα και πάνω από μια ώρα μπροστά από το έτερο Golf του Έρβιν Βέμπερ. Η Volkswagen χρειάστηκε να περιμένει 26 χρόνια για τη δεύτερη νίκη της, η οποία τελικά ήρθε το 2013 στο Ράλλυ Σουηδίας.

Happy Birthday Kenneth Eriksson [63], 1987 Bandama Rally Ivory Coast winner pic.twitter.com/VHwnCtfHqH May 13, 2019

Σαν σήμερα το 1993, ο Μίκαελ Σουμάχερ κέρδισε το Grand Prix Πορτογαλίας τερματίζοντας μπροστά από τις πανίσχυρες Williams των Αλέν Προστ και Ντέιμον Χιλ. Ο Γερμανός ξεπέρασε τον Προστ μέσω της στρατηγικής των pit-stops και πήρε τη δεύτερη νίκη του στην F1. Με τη δεύτερη θέση, ο Προστ εξασφάλισε και μαθηματικά το τέταρτο παγκόσμιο πρωτάθλημά του. Ο Χιλ τερμάτισε τρίτος μετά από εντυπωσιακή ανάκαμψη, έχοντας κάνει πολύ κακή εκκίνηση.

Σαν σήμερα το 1999, η ομάδα του Σερ Τζάκι Στιούαρτ πήρε την μοναδική της νίκη στην F1, κερδίζοντας το Ευρωπαϊκό Grand Prix του Νίρμπουργκρινγκ δια χειρός Τζόνι Χέρμπερτ. Ο αγώνας στιγματίστηκε από πολλές ανατροπές και ανακατατάξεις, οι οποίες οφείλονταν στις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Γιάρνο Τρούλι για την ομάδα της Prost και στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Ρούμπενς Μπαρικέλο με την έτερη Stewart.

Σαν σήμερα το 2004, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Grand Prix Κίνας στην ιστορία της F1, στην καινούρια πίστα της Σαγκάης. Νικητής ήταν ο Ρούμπενς Μπαρικέλο για τη Scuderia Ferrari, με δεύτερο τον Τζένσον Μπάτον της BAR-Honda και τρίτο τον Κίμι Ράικονεν της McLaren. Ο Μίκαελ Σουμάχερ εκκίνησε από τις τελευταίες θέσεις εξαιτίας ενός λάθους που έκανε στις κατατακτήριες δοκιμές, αφήνοντας έτσι ελεύθερο πεδίο για τον teammate του και τους οδηγούς που τον καταδίωκαν.

Σαν σήμερα το 2010, πραγματοποιήθηκε το εντυπωσιακό Grand Prix Σιγκαπούρης. Η μάχη για τη νίκη ήταν ανάμεσα στους Φερνάντο Αλόνσο με Ferrari και Σεμπάστιαν Φέτελ με Red Bull Racing. O Ισπανός πήρε την pole position και ηγήθηκε στους 61 γύρους της Μαρίνα Μπέι, κρατώντας πίσω του τον μεγάλο του αντίπαλο. Αντάλλαξαν ταχύτερους γύρους, όμως η σειρά με την οποία εκκίνησαν δεν άλλαξε. Τρίτος τερμάτισε ο Μαρκ Ουέμπερ, ο οποίος είχε σύγκρουση με τον Λιούις Χάμιλτον που έθεσε εκτός αγώνα και μάχης τίτλου τον Βρετανό της McLaren.

Σαν σήμερα το 2021, πραγματοποιήθηκε το τελευταίο Grand Prix Ρωσίας στη Formula 1, το οποίο ήταν καθηλωτικό. Οι κατατακτήριες δοκιμές είχαν προσφέρει ένα απρόσμενο grid, με τον Λάντο Νόρις να έχει την pole position. Στον αγώνα ο Βρετανός προηγούνταν, με τον Λιούις Χάμιλτον να τον καταδιώκει. Όλα κρίθηκαν στους τελευταίους γύρους, με τη βροχή να κάνει την εμφάνισή της και τη Mercedes να έχει τη σωστή στρατηγική. Ο Χάμιλτον μπήκε έγκαιρα για ελαστικά βροχής και ανέβηκε στην πρώτη θέση. Έτσι κατέκτησε την 100ή νίκη της καριέρας του στη Formula 1, κάτι που κανένας άλλος δεν το έχει πράξει. Δεύτερος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing και τρίτος ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari.

Φωτογραφίες: Mercedes