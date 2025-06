Ο Τζορτζ Ράσελ σχολίασε τη σύγκρουση που προκάλεσε ο Μαξ Φερστάπεν και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την τιμωρία του Ολλανδού.

Με 10 δευτερόλεπτα ποινής τιμώρησαν οι αγωνοδίκες του Grand Prix Ισπανίας τον Μαξ Φερστάπεν για τη σύγκρουση με τον Τζορτζ Ράσελ λίγο πριν το τέλος του αγώνα στη Βαρκελώνη. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing κατέλαβε τη 10η θέση στην τελική κατάταξη και υποχώρησε σημαντικά στη βαθμολογία.

Ο Ράσελ - που δεν έχει καθόλου καλές σχέσεις με τον Φερστάπεν - ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα για την κίνηση του παγκόσμιου πρωταθλητή να πέσει εσκεμμένα πάνω στο μονοθέσιό του. «Δεν ξέρω γιατί το έκανε, τι σκεφτόταν. Χαίρομαι που κατάφερα να συνεχίσω τον αγώνα και να τερματίσω στην 4η θέση. Ήταν 5ος και εγώ 4ος, εγώ τερμάτισα 4ος και εκείνος 10ος. Κόστισε στον εαυτό του και στην ομάδα του πολλούς βαθμούς. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι μεταξύ μας».

GR: Ultimately, it punished him a lot more, than me, so... :)

INT: Is that something you'll have a conversation with him about moving forward (...)?

GR: Not really, I mean does it surprise you? For the record, you were shaking your head, so... For the viewers. pic.twitter.com/JRTmfms8Lk