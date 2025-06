Ακόμα ένας αγώνας για τον πολυπρωταθλητή της Formula 1 που τελειώνει άδοξα και με σωρεία προβλημάτων.

Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου ο Λιούις Χάμιλτον περίμενε πως θα ήταν στη μάχη του βάθρου στο Grand Prix Ισπανίας. Τα πράγματα όμως εξελίχθηκαν διαφορετικά την Κυριακή στον αγώνα, με τον Βρετανό να παίρνει την καρό σημαία στην 7η θέση, ενώ μετά την ποινή του Μαξ Φερστάπεν κατετάγη 6ος.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταδόθηκαν λίγα μηνύματα ασυρμάτου του Χάμιλτον με τη Ferrari. Σε όλα ο Βρετανός αναφερόταν στο πόσο δύσκολη ήταν η οδήγηση της SF-25 κάνοντας λόγο είτε για υπερβολική υποστροφή είτε για αδυναμία του πίσω άξονα να του προσφέρει την πρόσφυση που θα ήθελε.

Taking points home 🫡 Now up to P2 into the constructors 🙌 pic.twitter.com/4HMK7z9BSa