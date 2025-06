Ο Όσκαρ Πιάστρι επέστρεψε στις νίκες με την πρωτιά στο GP Ισπανίας, οι Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ ανέβηκαν στο βάθρο.

Το Grand Prix Ισπανίας στο Circuit de Catalunya ήταν ο ένατος φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 και ο πέμπτος που είχε για νικητή τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren φέτος κάνει εκπληκτική χρονιά και με την εύκολη νίκη του στη Βαρκελώνη πήρε μια μικρή βαθμολογική ανάσα στο Πρωτάθλημα Οδηγών.

Ο Πιάστρι ξεκίνησε από την pole position, έστριψε πρώτος και ουσιαστικά δεν ξανακοίταξε πίσω, εκτελώντας τη στρατηγική της ομάδας του και ελέγχοντας τη διαφορά σε όλο το μήκος του αγώνα.

Το ιδανικό απόγευμα για τη McLaren συμπλήρωσε ο Λάντο Νόρις με τη δεύτερη θέση. Ο Βρετανός έχασε τη θέση του προσωρινά στην εκκίνηση από τον Φερστάπεν αλλά σχετικά γρήγορα την πήρε πίσω, δεν είχε όμως απαντήσεις στο ρυθμό του Πιάστρι για να διεκδικήσει τη νίκη.

Ο αγώνας έγινε «ροντέο» στους τελευταίους καθώς το Αυτοκίνητο Ασφαλείας βγήκε για να απομακρυνθεί η Mercedes του Αντονέλι, όταν ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικού προβλήματος. Αυτό μηδένισε τις διαφορές και έδωσε σε όλους τους πρωτοπόρους να κάνουν μια «δωρεάν» αλλαγή ελαστικών. Οι δύο πρώτοι δεν επηρεάστηκαν αλλά πίσω τους έγινε ένας μικρός χαμός.

Ο Σαρλ Λεκλέρ ξεκίνησε τον αγώνα από την 7η θέση αλλά είχε ένα μικρό στρατηγικό πλεονέκτημα, που ήταν τα δύο φρέσκα σετ μεσαίων ελαστικών. Ο Μονεγάσκος οδηγός και η Ferrari επένδυσαν σε αυτό το πλεονέκτημα και η στρατηγική τους απέδωσε, με τον Λεκλέρ να τερματίζει τελικά στην 3η θέση και να παίρνει ένα ανέλπιστο βάθρο.

Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull, γνωρίζοντας τον ανώτερο ρυθμό των McLaren, δοκίμασαν μια ακραία στρατηγική τριών pit stop, σε αντίθεση με τα δύο που έκαναν οι υπόλοιποι. Ήταν αξιέπαινη προσπάθεια, και ο Φερστάπεν την εκτέλεσε όσο καλύτερα μπορούσε αλλά μετά το Αυτοκίντο Ασφαείας ο Ολλανδός είχε μόνο ένα σετ σκληρής γόμας και έμεινε εκτεθειμένος στον Λεκλέρ, χάνοντας έτσι την 3η θέση. Στη συνέχεια έχασε πολύ περισσότερα, καθώς στη μάχη του με τον Ράσελ συγκρούστηκε με τον Βρετανό και πήρε ποινή 10”, που τον έστειλε στη 10η θέση.

