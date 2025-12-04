Η γερμανική μάρκα λανσάρει το πρόγραμμα Smart Deals, προσφέροντας ειδικές τιμές και όφελος έως 1.500 ευρώ σε όλη τη γκάμα των SUV μέχρι το τέλος του έτους.

Η Volkswagen ενεργοποιεί το πρόγραμμα Smart Deals, με ειδικές τιμές και οικονομικό όφελος, τo οποίo καλύπτει όλη τη γκάμα SUV της εταιρείας και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου. Η κίνηση αυτή στοχεύει στη διευκόλυνση όσων επιθυμούν να αποκτήσουν άμεσα νέο αυτοκίνητο, προσφέροντας παράλληλα ευελιξία μέσα από διαθέσιμες χρηματοδοτικές επιλογές και άμεση διαθεσιμότητα σε μοντέλα που βρίσκονται σε υψηλή ζήτηση.

Σύμφωνα με τη Volkswagen, το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει τόσο compact προτάσεις όσο και SUV, με επιλογές βενζίνης TSI αλλά και υβριδικές εκδόσεις. Τα οφέλη φτάνουν έως και τα 1.500 ευρώ, καθιστώντας τα Smart Deals μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμπορικές πρωτοβουλίες της μάρκας για το 2025.

Αναλυτικά τα οφέλη ανά μοντέλο

Taigo – όφελος 600 ευρώ: Το coupe-SUV της Volkswagen παραμένει μια πρόταση που εστιάζει στον συνδυασμό εμφάνισης και πρακτικότητας. Με δυναμική σχεδίαση, ευρύχωρο εσωτερικό και προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας, το Taigo απευθύνεται σε όσους αναζητούν άνεση στην καθημερινή μετακίνηση και σύγχρονη τεχνολογία.

T-Cross – όφελος 1.000 ευρώ: Το μικρό SUV της γκάμας συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του με αναβαθμισμένο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους για την κατηγορία και τεχνολογίες που ενισχύουν την άνεση και το αίσθημα ασφάλειας. Η Volkswagen αναφέρει ότι το T-Cross διατίθεται πλέον με περισσότερες τεχνολογικές επιλογές, διατηρώντας παράλληλα τον ευέλικτο χαρακτήρα του.

T-Roc – όφελος 800 ευρώ: Το best-seller compact SUV εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές του ευρωπαϊκού κοινού. Με premium εσωτερικό, δυναμική οδική συμπεριφορά και εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας, το T-Roc τοποθετείται στο κέντρο της αγοράς ως μια ολοκληρωμένη λύση για πολλαπλά οδηγικά προφίλ.

Tiguan – όφελος έως 1.500 ευρώ: Το νέο Tiguan, ένα από τα δημοφιλέστερα SUV στην Ευρώπη, συνοδεύεται από το υψηλότερο όφελος του προγράμματος. Η νεότερη γενιά του διαθέτει αυξημένους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, τεχνολογίες όπως Travel Assist και IQ.LIGHT, καθώς και ένα πλήρες πακέτο ενεργητικής ασφάλειας. Η Volkswagen υπογραμμίζει ότι το μοντέλο παραμένει μία από τις πλέον ολοκληρωμένες επιλογές για οικογένειες και επαγγελματίες που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση και την αξιοπιστία.

Διαθεσιμότητα στη γκάμα SUV

Με τα Smart Deals, η Volkswagen επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στη δημοφιλή κατηγορία των SUV. Τα Taigo, T-Cross, T-Roc και Tiguan είναι άμεσα διαθέσιμα στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της μάρκας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα δουν από κοντά και να διαμορφώσουν το μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.