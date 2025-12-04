Από το 2026 η αμερικανική ομάδα της Formula 1 αλλάζει όνομα έπειτα από την επίτευξη νέας συμφωνίας συνεργασίας με τον ιαπωνικό κολοσσό.

Η Haas ανακοίνωσε μια από τις σημαντικότερες εμπορικές και τεχνικές συμφωνίες στην ιστορία της, καθώς από το 2026 η Toyota αναλαμβάνει ρόλο χορηγού επωνυμίας, οδηγώντας στη μετονομασία της αμερικανικής ομάδας σε TGR Haas F1 Team. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια της τεχνικής συνεργασίας που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2024, αλλά και δείγμα των αυξανόμενων φιλοδοξιών της Toyota στο κορυφαίο σπορ του πλανήτη.

Τι σημαίνει η νέα συμφωνία

Παρότι η Toyota δεν επιστρέφει στη Formula 1 με εργοστασιακή συμμετοχή, η νέα συμφωνία με τη Haas της δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει ισχυρό επιχειρησιακό αποτύπωμα στο grid.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Toyota θα αξιοποιήσει τη Formula 1 ως πλατφόρμα ανάπτυξης μηχανικών, τεχνικών και οδηγών, ενώ θα αναλάβει και το branding στις ιδιωτικές δοκιμές της Haas με μονοθέσια προηγούμενων ετών. Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για εκπαίδευση και προσομοιώσεις πραγματικών συνθηκών.

Πρόκειται για μια προσέγγιση που επιτρέπει στον ιαπωνικό κολοσσό να επενδύσει σε τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό χωρίς το υψηλό κόστος και τη ρίσκο που συνεπάγεται η πλήρης επιστροφή ως κατασκευαστής. Η κύρια ενασχόληση της Toyota δεν είναι άλλη από το WEC, στο οποίο συμμετέχει από το 2012 με τεράστια επιτυχία.

Ο επικεφαλής της Haas, Αγιάο Κομάτσου, αναφέρθηκε στη μέχρι τώρα συνεργασία, αλλά και στις δυνατότητες που δημιουργεί η νέα συμφωνία: «Είναι πραγματικό προνόμιο να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με την Toyota Gazoo Racing μέσω αυτής της νέας συμφωνίας για την επωνυμία της ομάδα. Η συνεργασία μας μέχρι σήμερα έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό αποτυπώνεται στην επιτυχημένη λειτουργία του TPC, αλλά και σε όσα έχουν αναπτυχθεί στο παρασκήνιο – από την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού έως την εγκατάσταση του νέου προσομοιωτή στο Μπάνμπουρι για το 2026».

TOYOTA GAZOO Racing set to become team's new title partner in 2026



In a move signifying a further strengthening of the relationship between our two brands, Haas F1 Team will officially be titled TGR Haas F1 Team for the 2026 FIA Formula 1 World Championship – with TOYOTA GAZOO… pic.twitter.com/cQyKLsAegn — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 4, 2025

Η Toyota «χτίζει» μια νέα κουλτούρα

Ο πρόεδρος της Toyota Motor Corporation, Άκιο Τογιόντα, σημείωσε ότι η συνεργασία με τη Haas εναρμονίζεται με το όραμα της Toyota για την επόμενη γενιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού:

«Με την αναβάθμιση της συνεργασίας μας το 2026, οι στόχοι της Toyota Gazoo Racing θα επιταχυνθούν περισσότερο από ποτέ. Είναι η στιγμή η νέα γενιά ταλέντων να κάνει τα πρώτα της βήματα στη διεθνή σκηνή. Μαζί με τον Τζιν Χάας, τον Αγιάο και όλη την TGR Haas F1 Team θα χτίσουμε μια ομάδα και μια κουλτούρα για το μέλλον. Η Toyota βρίσκεται πλέον σε μια πορεία συνεχούς εξέλιξης».

Η τοποθέτηση αυτή υποδηλώνει τη στρατηγική στόχευση της Toyota: συστηματική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στη δομή της ομάδας, με στόχο τη μακροχρόνια επιρροή στη F1 χωρίς άμεση εμπλοκή ως κατασκευαστής κινητήρων.

Ryo’s set for the final FP1 of the season 🙌🇦🇪



Our Test and Reserve Driver, Ryo Hirakawa, will take part in Free Practice 1, stepping in for Esteban, who will then return to the action for Free Practice 2 onwards.#HaasF1 #F1 #AbuDhabiGP | @ryohirakawa pic.twitter.com/7FfdajgZfz — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 3, 2025

Ισχυρή παρουσία Toyota στο μονοθέσιο του 2026

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Toyota θα έχει εξέχουσα θέση στο σχεδιασμό του μονοθεσίου της Haas από το 2026.

Το νέο σχέδιο θα παρουσιαστεί στις 23 Ιανουαρίου, σε επίσημη διαδικτυακή παρουσίαση, που θα σηματοδοτήσει και την πρώτη δημόσια εμφάνιση της ταυτότητας TGR Haas F1 Team.

Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η Toyota αντικαθιστά τη MoneyGram, της οποίας η συνεργασία με τη Haas ολοκληρώθηκε έπειτα από τριάμισι χρόνια.

