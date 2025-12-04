Η Cadillac θα αποκαλύψει το πρώτο της μονοθέσιο Formula 1 στο Super Bowl, εγκαινιάζοντας με δυναμικό τρόπο είσοδο της στο grid.

Η Cadillac προετοιμάζεται για μία από τις πιο προβεβλημένες εισόδους στη σύγχρονη Formula 1, καθώς το 2026 θα αποτελέσει την 11η ομάδα του grid. Η αμερικανική εταιρεία θα παρουσιάσει το πρώτο της χρωματισμό μέσα από μία τηλεοπτική διαφημιση στο Super Bowl της 8ης Φεβρουαρίου.

Η αποκάλυψη αυτή θα γίνει λίγες εβδομάδες πριν από το ντεμπούτο της στο Grand Prix Αυστραλίας στις 6-8 Μαρτίου.

The livery is set. See you Super Bowl Sunday 👀



Mark your calendars 🔗 https://t.co/8AvMbPRebR pic.twitter.com/v4OhtpzG5k — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) December 3, 2025

Η αμερικανική ταυτότητα στο επίκεντρο

Με την F1 να ενισχύει διαρκώς την παρουσία της στις ΗΠΑ, η Cadillac επενδύει έντονα στη δική της εθνική κληρονομιά, δημιουργώντας μια αφήγηση που απευθύνεται στο αμερικανικό κοινό. Η επιλογή του Super Bowl (σ.σ. τελικός του NFL), ενός από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς, είναι ξεκάθαρη ένδειξη της στρατηγικής που ακολουθεί.

Ο CEO της TWG Motorsports που ηγείται το πρόγραμμα της Cadillac στην F1, Νταν Τόουρις, δήλωσε: «Το Super Bowl είναι μία από τις ελάχιστες στιγμές της αμερικανικής κουλτούρας όπου αθλητισμός, ψυχαγωγία και αφήγηση ενώνονται. Μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την Cadillac Formula 1 Team σε μια σκηνή που αντικατοπτρίζει ποιοι είμαστε. Είμαστε περήφανοι για την αμερικανική μας ταυτότητα και θέλουμε να παρουσιαστούμε με τρόπο τολμηρό, καινοτόμο και απόλυτα δικό μας. Αυτό είναι μόνο η αρχή, αλλά είναι μια στιγμή που με κάνει πραγματικά περήφανο».

Trackside in Texas. Next year, we’re lining up 🔜🇺🇸 pic.twitter.com/A7oj1mKt6G October 20, 2025

Η δυναμική του Super Bowl

Η Cadillac επιλέγει ένα γεγονός γιγαντιαίας απήχησης. Το Super Bowl του 2025 κατέγραψε 127,7 εκατομμύρια τηλεθεατές, το μεγαλύτερο κοινό στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης. Ακόμη και το διαφημιστικό κομμάτι του event αποτελεί από μόνο του θεσμό: τα slots κοστίζουν περίπου 8 εκατ. δολάρια για 30 δευτερόλεπτα και αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από το κοινό.

Αν και ο Τόουρις δεν αποκάλυψε το ύψος της επένδυσης, ανέφερε πως πρόκειται για «τυπικό κόστος Super Bowl». Πρόκειται για μια σαφής ένδειξη της πρόθεσης της Cadillac να παρουσιαστεί στο υψηλότερο επίπεδο προβολής.

Πρώτες δοκιμές πριν από την επίσημη αποκάλυψη

Παρότι η τηλεοπτική προβολή στο Super Bowl θα αποτελέσει τη μεγάλη στιγμή δημοσιότητας, το μονοθέσιο της Cadillac αναμένεται να κάνει τις πρώτες του δοκιμές στην πίστα μέσα στον Ιανουάριο. Το πρόγραμμα εξέλιξης θα υλοποιηθεί με οδηγούς τους Σέρχιο Πέρεζ, οι οποίοι φέρνουν μαζί τους τεράστια εμπειρία στη νέα ομάδα της Formula 1..

Οι χειμερινές δοκιμές θα προηγηθούν στη Βαρκελώνη (26-30 Ιανουαρίου) θα προηγηθούν της αποκάλυψης του μονοθεσίου. Η δράση θα μεταφερθεί στο Μπαχρέιν για δύο επιπλέον τεστ (11-13 και 18-20 Φεβρουαρίου), με στόχο την πλήρη προετοιμασία ενόψει της πρεμιέρας στη Μελβούρνη.

