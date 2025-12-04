Σαν Σήμερα: Ο Ράικονεν φήνει την F1 για τα «βουνά» (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες που θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στις μνήμες μας.

Ένας οδηγός που έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης στα paddock της Formula 1 έφυγε πριν από ένα χρόνο από τη ζωή και στο σημερινό μας ταξίδι θα μάθουμε την ιστορία του. Επιπλέον o «Iceman», Κίμι Ράικονεν, επέλεξε να μην αγωνίζεται και αποχώρησε για πρώτη φορά από το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 4/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1944, γεννήθηκε ο βετεράνος των αγώνων αντοχής και γέννημα-θρέμμα της πόλης Λε Μαν, Φρανσουά Μιγκόλ. Ο Γάλλος αγωνίστηκε σε 13 Grand Prix της F1 με τις ομάδες των Connew, BRM, Embassy Hill και Williams. Τα αποτελέσματά του δεν ήταν καλά και αποφάσισε να επικεντρωθεί στους αγώνες αντοχής και συγκεκριμένα στις 24 Ώρες Λε Μαν. Όντας ένας τοπικός ήρωας στο συγκεκριμένο event, ο Μιγκόλ έτρεξε στο Σαρτ από το 1969 έως και το 2002, οδηγώντας αγωνιστικά ποικίλλων κατηγοριών. Μέσα σε αυτές τις εμφανίσεις σημείωσε έξι παρουσίες στο βάθρο, χωρίς ωστόσο να κερδίσει ποτέ.

Σαν σήμερα το 2009, ο Κίμι Ράικονεν αποφάσισε επισήμως να αποσυρθεί –προσωρινά– από τη Formula 1, έπειτα από τη λύση της συνεργασίας του με τη Scuderia Ferrari. Ο τρόπος που βρήκε να αναπληρώσει τον χρόνο του ήταν οδηγώντας ένα Citroen στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Αποδείχθηκε μια σχετικά επιτυχημένη αλλαγή περιβάλλοντος, με τον «Iceman» να γίνεται μόλις ο δεύτερος οδηγός στην ιστορία (πρώτος ήταν ο Κάρλος Ρόιτμαν) που βαθμολογήθηκε τόσο στην F1 όσο και στο WRC.

Σαν σήμερα το 2022, έφυγε από τη ζωή ο πρώην οδηγός της F1, Πατρίκ Ταμπέ. Ο Γάλλος, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ιστορία, υπέφερε τα τελευταία χρόνια της ζωής του από πάρκινσον. Το 1977 κέρδισε το πρωτάθλημα στο Can-Am και αυτό του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστή στην F1.

Πήρε μέρος σε 8 σεζόν συνολικά και οδήγησε για ομάδες όπως οι: Surtees, Theodore, McLaren, Ligier, Scuderia Ferrari, Renault και Haas Lola. Κατέκτησε 2 νίκες σε 123 εμφανίσεις, ενώ ανέβηκε 11 φορές στο βάθρο. Μάλιστα διετέλεσε και δήμαρχος στη Λε Κανέ, ένα προάστιο των Κανών. Επιπλέον ο Ταμπέ είναι ο νονός του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 για το 2017, Ζακ Βιλνέβ.

Φωτογραφίες: campeonesnet/Twitter-X