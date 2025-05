To λάθος μήνυμα της Ferrari προς τον Χάμιλτον θα στοιχίσει στον επτάκις πρωταθλητή της Formula 1.

Από την 7η θέση του grid θα εκκινήσει στο Grand Prix Μονακό ο Λούις Χάμιλτον, αν και ήταν 4ος στις κατατακτήριες δοκιμές. Ο λόγος είναι η ποινή τριών θέσεων που επέβαλαν στον Βρετανό οδηγό της Ferrari οι αγωνοδίκες, για παρεμπόδιση του Μαξ Φερστάπεν στη στροφή 3.

Ως αποτέλεσμα της ποινής αυτής, ο Ολλανδός της Red Bull Racing «προβιβάζεται» στην 4η θέση, δίπλα στον Όσκαρ Πιάστρι. Ο Χάμιλτον θα έχει μπροστά του στην τρίτη σειρά του grid τους Χατζάρ-Αλόνσο.

Ο μηχανικός του Χάμιλτον (ο οποίος ήταν αργό γύρο) αρχικά τον ενημέρωσε ότι ο Φερστάπεν κινείτο σε γρήγορο γύρο. Εκείνη τη στιγμή ο Χάμιλτον πλησίαζε τη στροφή 2 και βρισκόταν εκτός αγωνιστικής γραμμής.

Στη συνέχεια όμως είπε στον Χάμιλτον ότι ο Ολλανδός μείωνε την ταχύτητά του (ενώ κάτι τέτοιο δεν ίσχυε). Έτσι ο οδηγός της Ferrari άρχισε να επιταχύνει και μπήκε στην αγωνιστική γραμμή στη στροφή 3.

Οι αγωνοδίκες ανέφεραν στην απόφασή τους ότι το λάθος μήνυμα της ομάδας προς τον Χάμιλτον δεν σβήνει το γεγονός ότι ο Φερστάπεν παρεμποδίστηκε.

Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών ο Χάμιλτον κατευθύνθηκε στον Φερστάπεν, προκειμένου να του εξηγήσει ότι η κίνησή του δεν ήταν εσκεμμένη, καθώς η Ferrari δεν τον ειδοποίησε ότι βρισκόταν σε γρήγορο γύρο.

Max Verstappen insists Lewis Hamilton was not to blame for him being impeded during Monaco GP qualification, but believes a penalty should still be handed to the Ferrari driver.

