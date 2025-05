Ενδέκατη pole position για τον Βρετανό της McLaren στη Formula 1 και παρθενική στο Πριγκιπάτο.

«Πρίγκιπας» στο Μονακό ο Λάντο Νόρις, σπάζοντας το ρεκόρ πίστας και παίρνοντας την pole position ενόψει του Grand Prix της Κυριακής (4 μμ). Ο Βρετανός σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:09.954, κλέβοντας την pole από τον τοπικό ήρωα, Σαρλ Λεκλέρ.

Η στρατηγική της Mclaren να δώσει δύο καθαρούς γύρους στους οδηγούς της απέδωσε τα μέγιστα.

Πίσω από τους Νόρις-Λεκλέρ θα εκκινήσουν οι Πιάστρι - Χάμιλτον, με τους Φερστάπεν - Χατζάρ στην τρίτη σειρά του grid. Η στρατηγική της Mclaren να δώσει δύο καθαρούς γύρους στους οδηγούς της απέδωσε τα μέγιστα και πλέον η βρετανική ομάδα έχει τον πρώτο λόγο για την νίκη την Κυριακή.

LANDO NORRIS TAKES POLE FOR THE MONACO GRAND PRIX!! 🤩 #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/UD5gWwYiFZ

Καταστροφική ήταν η περίοδος κατατακτήριων δοκιμών για την Mercedes, με τον Ράσελ να σταματά στο Q2 λόγω απώλειας ισχύος και τον Αντονέλι να πέφτει στις μπαριέρες στο Q1. Ο Βρετανός θα εκκινήσει 14ος και ο Ιταλός 15ος.

Here's how they'll line up for Sunday's Grand Prix 👀#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/dWTyIVjUyE