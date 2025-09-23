KGM Musso EV: Το πρώτο ηλεκτρικό pick-up της κορεατικής μάρκας

Με μπαταρία 80,6 kWh, αυτονομία έως 419 χλμ. και ικανότητα ρυμούλκησης 1,8 τόνων, το νέο Musso EV ανοίγει τον δρόμο της KGM στην κατηγορία των ηλεκτρικών pick-up.

Η KGM παρουσίασε το νέο Musso EV, το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό pick-up, που φιλοδοξεί να συνδυάσει την αντοχή ενός επαγγελματικού οχήματος με την άνεση ενός SUV και την οικονομία ενός ηλεκτρικού. Βασισμένο στην παράδοση των Musso και Musso Sports, το νέο μοντέλο φέρνει την κορεατική εταιρεία στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με ένα όχημα πολλαπλών ρόλων.

Η ισχύς προέρχεται από έναν εμπρόσθιο ηλεκτροκινητήρα 207 ίππων και 339 Nm ροπής, ενώ η μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) 80,6 kWh εξασφαλίζει αυτονομία έως 419 χλμ. (379 χλμ. στην τετρακίνητη έκδοση). Χάρη σε ταχυφορτιστή 300 kW, η φόρτιση από 20% σε 80% διαρκεί περίπου 31 λεπτά. Το σύστημα υποστηρίζει επίσης λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), που επιτρέπει την παροχή ρεύματος σε εξωτερικές συσκευές.

Το Musso EV διαθέτει σύστημα τετρακίνησης, γωνίες προσέγγισης 20,2° και αναχώρησης 24,3°, απόσταση από το έδαφος 181 χλστ. και ικανότητα ρυμούλκησης έως 1,8 τόνους. Ο χώρος φόρτωσης αντέχει 500 κιλά, ενώ η πίσω πόρτα μπορεί να στηρίξει βάρος έως 150 κιλά.

Σχεδιαστικά, υιοθετεί τη φιλοσοφία «Powered by Toughness», με LED φωτιστικά σώματα, χαρακτηριστική μάσκα και στιβαρό αμάξωμα. Το εσωτερικό διαθέτει πανοραμική ψηφιακή οθόνη 12,3 ιντσών, νέο σύστημα infotainment Athena 2.0, ατμοσφαιρικό φωτισμό και πλούσιες ανέσεις όπως θερμαινόμενα/αεριζόμενα καθίσματα και ασύρματη φόρτιση. Η ασφάλεια ενισχύεται από πλήρες πακέτο συστημάτων ADAS, οκτώ αερόσακους και αμάξωμα με 78% χάλυβα υψηλής αντοχής.

Το νέο KGM Musso EV αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στο 2026, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τα ηλεκτρικά pick-up στην ευρωπαϊκή αγορά.