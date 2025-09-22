KGM Torres Hybrid: Το νέο υβριδικό SUV που συνδυάζει τεχνολογία και περιπέτεια

Με ισχύ 204 ίππων, χαμηλή κατανάλωση και πλούσιο εξοπλισμό, το KGM Torres Hybrid φιλοδοξεί να αποτελέσει το πιο ολοκληρωμένο SUV της μάρκας.

Η KGM ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζοντας το νέο Torres Hybrid (HEV), το μοντέλο που ολοκληρώνει τη γκάμα της σειράς Torres δίπλα στις εκδόσεις βενζίνης και EVX. Το υβριδικό SUV τοποθετείται ανάμεσα στα compact και mid-size SUV, συνδυάζοντας αυθεντικό χαρακτήρα με σύγχρονη τεχνολογία.

Καρδιά του αποτελεί το Dual Tech Hybrid System, που συνδυάζει έναν 1.5 turbo βενζινοκινητήρα με ηλεκτροκινητήρα 130 kW. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 204 ίππους, με μέγιστη ροπή 220 Nm από τον θερμικό και 300 Nm από τον ηλεκτρικό κινητήρα. Η λειτουργία EV Mode επιτρέπει οδήγηση έως και 94% της διαδρομής σε αστικό περιβάλλον χωρίς χρήση βενζίνης, με μέση κατανάλωση καυσίμου μόλις 5,9–6,1 l/100 km.

Σχεδιαστικά, το Torres Hybrid υιοθετεί τη φιλοσοφία «Powered by Toughness», με δυναμικό εμπρός μέρος, κάθετη μάσκα και LED φωτιστικά σώματα με DRL εμπνευσμένα από τη Μεγάλη Άρκτο. Το εσωτερικό προσφέρει πανοραμική οθόνη με δύο ψηφιακές επιφάνειες 12,3 ιντσών, εργονομική διάταξη και χωρητικότητα αποσκευών που φτάνει τα 1.662 λίτρα.

Η ασφάλεια ενισχύεται από προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, όπως 3D κάμερα περιμετρικής θέασης, Adaptive Cruise Control, αναγνώριση σημάτων ταχύτητας και αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, η KGM έχει δώσει έμφαση στη μόνωση θορύβου και την οδική άνεση.

Το νέο Torres Hybrid είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, με τιμή εκκίνησης 34.690 ευρώ για την έκδοση Urban.