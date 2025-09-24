To κορυφαίο μοντέλο της κινεζικής μάρκας θα έχει τετρακίνηση και ηλεκτρικό σύστημα 800 volt.

Η Leapmotor είναι γνωστή για τα ηλεκτρικά της μοντέλα που συνδυάζουν καλή αυτονομία, πρακτικότητα και προσιτές τιμές. Τώρα η κινεζική μάρκα που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη σε συνεργασία με την Stellantis, παρουσιάζει τη ναυαρχίδα της.

Το Leapmotor i C10 έκανε πρεμιέρα σε εκδήλωση στο Μπόχουμ της Γερμανίας και αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τον γερμανικό βελτιωτικό οίκο Irmscher.

Πέρα από τις αισθητικές λεπτομέρειες, το i C10 διαφέρει και τεχνολογικά από τα υπόλοιπα μοντέλα της Leapmotor. Εφοδιάζεται με ηλεκτρικό σύστημα 800 volt, κίνηση σε όλους τους τροχούς και εντυπωσιακή ισχύ 585 ίππων,

Θα κυκλοφορήσει αρχικά σε 250 μονάδες, αποκλειστικά για την αγορά της Γερμανίας. Σύντομα θα ανακοινωθεί η τιμή πώλησής του, ενώ δεν αποκλείεται μελλοντικά να λανσαριστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.