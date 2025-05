Ο Ιβάν Εσπινόσα μιλά με ειλικρίνεια για τα λάθη του παρελθόντος και προχωρά σε ριζικές αλλαγές, ελπίζοντας σε ένα μέλλον χωρίς άλλες ψευδαισθήσεις.

Ο πρώτος κανόνας της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι απλός: μην προσπαθήσεις να γίνεις Toyota αν δεν είσαι έτοιμος για όλα. Η Nissan το επιχείρησε. Και απέτυχε.

Σήμερα, το ταμείο είναι μείον 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια και η νέα διοίκηση αναλαμβάνει να βγάλει την εταιρεία από τη βαθιά κρίση. Ο νέος CEO, Ίβαν Εσπινόσα, δεν μάσησε τα λόγια του. Μίλησε με ωμή ειλικρίνεια για το πώς η Nissan «άπλωσε τα πόδια της πιο πέρα απ’ το πάπλωμα», λέγοντας ότι όλα ξεκίνησαν την εποχή του Κάρλος Γκον.

Μια μεγαλομανία που στοίχισε ακριβά

Όπως εξήγησε ο Εσπινόσα στο Future of the Car Summit των Financial Times, η αρχή του κακού έγινε πριν από 10 χρόνια, όταν η Nissan (της οποίας τότε ηγείτο ο Κάρλος Γκον) έθεσε ως στόχο τα 8 εκατομμύρια πωλήσεις ετησίως. Ένας αριθμός που σήμερα μοιάζει ανέκδοτο: για το οικονομικό έτος 2024 (Απρίλιος 2024 – Μάρτιος 2025), η Nissan παρέδωσε μόλις 3,3 εκατομμύρια οχήματα.

Με την ελπίδα ότι θα εκτοξευτεί, η εταιρεία έκανε τεράστιες επενδύσεις: αύξησε δυναμικότητα παραγωγής, προσέλαβε χιλιάδες εργαζόμενους, ξόδεψε χωρίς φρένα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όταν ο στόχος αποδείχθηκε φούσκα, δεν έγινε απολύτως τίποτα για να διορθωθεί η πορεία - μέχρι σήμερα.

Το σχέδιο Re:Nissan: περικοπές, συνεργασίες και νέα μοντέλα

Ο Εσπινόσα παρουσίασε ένα γενναίο, αλλά σκληρό σχέδιο αναδιάρθρωσης. Μέσα στις πρώτες του κινήσεις περιλαμβάνονται:

20.000 απολύσεις

Κλείσιμο 7 εργοστασίων

Κατάργηση 6 πλατφορμών

Μείωση κατά 70% στην πολυπλοκότητα των εξαρτημάτων

Παράλληλα, ενισχύονται οι συμμαχίες με Renault και Mitsubishi, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η Dongfeng να αναλάβει την παραγωγή οχημάτων για λογαριασμό της Nissan στο εργοστάσιο του Σάντερλαντ, που παραμένει ανοικτό, αλλά υποχρησιμοποιημένο.

Όμως, μόνο με περικοπές δεν σώζεται μια αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό που χρειάζεται η Nissan είναι νέα μοντέλα.

Στην Ευρώπη, η επόμενη Micra θα είναι στην ουσία ένα Renault 5 με σήμα Nissan, ενώ θα δούμε και ηλεκτρικά Juke και Qashqai με την επόμενη γενιά του E-Power. Η Ιαπωνία θα πάρει νέο kei car, μεγάλο van με υβριδική τεχνολογία και, ίσως πιο ενδιαφέρον, έναν εντελώς νέο Skyline.

Νέα προϊόντα αναμένονται επίσης σε ΗΠΑ, Ινδία, Αφρική, Λατινική Αμερική και Ωκεανία, καθώς η Nissan επιχειρεί να ξανακερδίσει την παγκόσμια αγορά βήμα-βήμα.

GT-R, Silvia και όνειρα «fun to drive»

Ο Εσπινόσα, που περιγράφεται από τον προκάτοχό του Μακότο Ουτσίντα ως «γνήσιος petrolhead», οδηγεί κάθε μέρα το Nissan Z του στη δουλειά. Δεν το κρύβει: ονειρεύεται την αναβίωση της Silvia και υπόσχεται ότι το όνομα GT-R θα συνεχίσει να υπάρχει στο μέλλον.

Όμως, η ίδια η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Όπως παραδέχεται, τα σπορ αυτοκίνητα δεν σώζουν εταιρείες. Είναι ντελικατέσεν σε εποχές που ο κόσμος ψάχνει τροφή. Η Nissan θα επικεντρωθεί, όπως είναι φυσικό, στα SUV, τα plug-in και τα μοντέλα που κάνουν τη διαφορά στο ταμείο.

Η Nissan της επόμενης ημέρας

Η εικόνα σήμερα δεν είναι λαμπρή. Είναι, όμως, πιο καθαρή από ποτέ. Ο νέος επικεφαλής δεν ωραιοποιεί, δεν μασάει τα λόγια του και -το κυριότερο- δεν υπόσχεται θαύματα. Υπόσχεται δουλειά, αλλαγή και ρεαλισμό.

Ίσως τελικά η Nissan, μετά από χρόνια εσωτερικών εντάσεων, λάθος επενδύσεων και χαμένων ευκαιριών, να βρήκε επιτέλους κάποιον που κοιτάζει μπροστά χωρίς αυταπάτες. Το αν θα τα καταφέρει, θα το δείξει ο χρόνος.

Φωτογραφίες: Nissan