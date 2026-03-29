Ο τρίτος αγώνας της Formula 1 για το 2026 πέρασε στην ιστορία και είχε πολλές ιστορίες που μπορούμε να δούμε πιο σφαιρικά.

Στην πίστα της Σουζούκα είδαμε μια νέα πραγματικότητα στη Formula 1, με το σκηνικό να αλλάζει αγωνιστικά και ορισμένους φόβους να γίνονται πραγματικότητα. Βλέποντας το αποτέλεσμα των κατατακτήριων δοκιμών περιμέναμε να δούμε τη Mercedes-AMG να κερδίζει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάνοντας το 1-2.

Αυτό αποδείχθηκε εν μέρει αλήθεια, μιας και ο Κίμι Αντονέλι ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Όμως για πρώτη φορά φέτος είδαμε τρεις διαφορετικές ομάδες σε θέση βάθρου, κάτι το οποίο δίνει ελπίδες πως η συνέχεια της σεζόν θα είναι συναρπαστική. Εξάλλου ο Φρεντ Βασέρ έχει δηλώσει πως στο Μαϊάμι ξεκινάει ένα νέο πρωτάθλημα και δεν έχει άδικο.

Πρέπει όμως να εστιάσουμε στην Ιαπωνία, διότι είδαμε άλλο ένα κεφάλαιο στη σεζόν του 2026, στο οποίο κάποιοι αποχώρησαν από τη Σουζούκα χαρούμενοι, άλλοι δυσαρεστημένοι και άλλοι εκνευρισμένοι.

Οι κερδισμένοι

Κίμι Αντονέλι: Η Κίνα ήταν το δείγμα, αλλά η Ιαπωνία ήταν η απόδειξη πως ο Ιτλαός είναι κράμα παγκόσμιου πρωταθλητή. Η εμφάνισή του στη Σουζούκα ήταν εντυπωσιακή και θα κέρδιζε δίχως την παρέμβαση του αυτοκινήτου ασφαλείας. O ρυθμός που έφτανε τον Τζορτζ Ράσελ που είχε λάθος set-up (και του κόστισε πολύ) ήταν τρομακτικός αν αναλογιστούμε πως βρίσκονται στο ίδιο μονοθέσιο. Η νίκη του Αντονέλι δεν ήρθε από τύχη, ήταν δήλωση εντός της ομάδας πως μπορεί να μην έχει την εμπειρία αλλά έχει την ταχύτητα για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

McLaren: Πολλοί και λανθασμένα είχαν ξεγράψει τη McLaren πριν καν ξεκινήσει η σεζόν, ενώ τα προβλήματα σε Αυστραλία και Κίνα δεν βοήθησαν. Αυτό είναι λάθος, ακόμα κι αν δεν διεκδικήσουν το πρωτάθλημα φέτος. Το Ουόκινγκ έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια πως μπορεί να εξελίσσει το μονοθέσιό του εντός της σεζόν καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα. Η κατανόηση ενός μονοθεσίου είναι επίσης εντυπωσιακή, με το βάθρο του Όσακρ Πιάστρι να είναι η απόδειξη και δεν οφείλεται μόνο στον κινητήρα της Mercedes.

Alpine: Η ομάδα του Ένστον έκανε ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση με τον Πιέρ Γκασλί να παίρνει την 7η θέση αφήνοντας πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν. Η επίδοση αυτή είναι απόδειξη πως A526 βρίσκεται στην κορυφή του midfield στο οποίο πλέον συγκαταλέγεται η Red Bull Racing.

Cadillac: Η αμερικανική ομάδα μπορεί να μην εντυπωσίασε στην Ιαπωνία, όμως έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Ο νέος διαχύτης έδωσε επιπλέον κάθετη δύναμη στο μονοθέσιο και μείωσε τη διαφορά από το midfield στο 1 δευτερόλεπτο. Παράλληλα είναι πλέον καθαρά ταχύτερη ομάδα από την Aston Martin.

Οι χαμένοι

Φερστάπεν και Red Bull: Ο αγώνας της Σουζούκα ήταν ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για τον Μαξ Φερστάπεν όσο και για τη Red Bull Racing. Για τον Ολλανδό ίσως ήταν η απόδειξη πως η σεζόν είναι όχι απλά χαμένη, αλλά δύσκολα θα βρεθεί στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου και η έλλειψη διασκέδασης τον θέτει εκτός Formula 1. Από την άλλη η Red Bull Racing είχε στο μονοθέσιο του Ολλανδού μια σημαντική αναβάθμιση η οποία δεν δούλεψε. Αυτό προκαλεί ερωτήματα για τις συνολικές δυνατότητες του μονοθεσίου και κατά πόσο μπορεί να βελτιωθεί περεταίρω.

Suzuka Sunday: complete ✅



Max battles hard to claim P8, with Isack outside the points after the Safety Car impacted his race 💙



🏁 | ANT, PIA, LEC, RUS, NOR, HAM, GAS, Max 👊, LAW, OCO.#F1 || #JapaneseGP 🇯🇵

Λιούις Χάμιλτον: Ο Βρετανός μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας ήταν στην 3η θέση και κυνηγούσε τον Όσκαρ Πιάστρι. Ωστόσο όπως σε όλο το τριήμερο έτσι και στον αγώνα είχε έλλειψη ισχύος. Σε πολλά σημεία ήταν εμφανές πως η SF-26 του δεν ήταν στο επίπεδο των άλλων μονοθεσίων, με τους Λεκλέρ και Νόρις σε ορισμένες ευθείες να του «κόβουν» πάνω από μισό δευτερόλεπτο, δίχως να κάνει εξεζητημένη ανάκτηση ενέργειας (σ.σ. super clipping). Μετά τον αγώνα επιβεβαίωσε πως το μονοθέσιό του ήταν κάτω σε ισχύ από του Λεκλέρ και στις ευθείες έχανε αδικαιολόγητα χρόνο, κάτι που πιθανώς να του στέρησε το βάθρο.

Audi: Έπειτα από το 9-12 στις κατατακτήριες δοκιμές, θα περίμενε κανείς μια καλύτερη εμφάνιση της Audi στον αγώνα. Παρότι ο Νίκο Χούλκενμπεργκ ήταν στις παρυφές της 10άδας, δεν κατάφερε να βαθμολογηθεί, με τη γερμανική ομάδα να χάνει από τις Alpine, Haas και Racing Bulls στη μάχη του midfield.

H ασφάλεια των οδηγών: Το ατύχημα του Όλιβερ Μπέρμαν ήταν κάτι το οποίο είχαν προβλέψει πολλοί οδηγοί. Εδώ και μήνες ζητάνε αλλαγές στους κανονισμούς που σχετίζονται με το υβριδικό και δικαίως. Τα μονοθέσια, από αεροδυναμικής άποψης, έχουν πετύχει το στόχο τους όντας πιο ευέλικτα στις στροφές και μπορούν να ακολουθούν το ένα το άλλο. Όμως το ατύχημα του Μπέρμαν, το οποίο ήταν αποτέλεσμα του τρόπου που λειτουργούν τα μονοθέσια δείχνει πως απαιτούνται αλλαγές και μάλιστα άμεσα. Παράλληλα δείχνει πως οι FIA και FOM έχουν υποβαθμίσει την αξία της φωνής των οδηγών, οι οποίοι έχουν περιοριστεί σε φιγούρες δημιουργίας υλικού (content) για τα social media, με την υγεία τους να περνά σε δεύτερη μοίρα.