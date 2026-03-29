To GP Ιαπωνίας λειτούργησε ως το απόλυτο εργαστήριο για τους νέους κανονισμούς και τα «γρανάζια» των αλλαγών έχουν μπει ήδη σε κίνηση.

Στην αυγή της εποχής των νέων κανονισμών του 2026, η Formula 1 βρίσκεται σε μια φάση αναγνωριστική. Όπως έχουμε τονίσει από την πρώτη στιγμή, είναι πρόωρο και άδικο να σπεύδουμε είτε να αποθεώσουμε είτε να καταδικάσουμε το νέο τεχνικό πλαίσιο. Κάθε αρχή απαιτεί χρόνο και, κυρίως, δεδομένα.

Αν ο αγώνας στη Μελβούρνη μάς έδωσε μια πρώτη γεύση και εκείνος στην Κίνα μια αχτίδα ελπίδας, το Grand Prix Ιαπωνίας στη Σουζούκα ήρθε να αναδείξει περισσότερες αδυναμίες - και αυτό, όσο οξύμωρο κι αν ακούγεται, είναι θετικό. Τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στην Ιαπωνία είναι τα «δώρα» των πραγματικών συνθηκών που θα επιτρέψουν στη FIA και τις ομάδες να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις για τη βελτίωση του θεάματος.

Αντρέα Κίμι Αντονέλι: Στα χνάρια του Αλμπέρτο Ασκάρι

Η νίκη του Αντρέα Κίμι Αντονέλι στη Σουζούκα δεν ήταν απλώς μια κυριαρχική εμφάνιση, αλλά μια στιγμή ιστορικής δικαίωσης για το ιταλικό motorsport. Με τη δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία του, ο νεαρός οδηγός της Mercedes πέτυχε κάτι που είχε να συμβεί 73 ολόκληρα χρόνια. Η τελευταία φορά που Ιταλός οδηγός κατάφερε να πανηγυρίσει δύο διαδοχικές νίκες στη Formula 1 ήταν το μακρινό 1953, με τον θρυλικό Αλμπέρτο Ασκάρι.

Το γεγονός ότι ο Αντονέλι ηγείται πλέον της βαθμολογίας -και στα 19 του είναι ο νεότερος στην ιστορία του σπορ που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο- δείχνει ότι η Mercedes είχε δίκιο που τον εμπιστεύτηκε πέρυσι και κατάφερε να διαβάσει σωστά τη μετάβαση στη νέα εποχή, δίνοντας στον νεαρό τα εργαλεία για να γράψει ιστορία.

So nice, he had to do it twice ✌️ pic.twitter.com/Asg9BrQhNw — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 29, 2026

Το «αγκάθι» της ενέργειας στις κατατακτήριες

Αν υπάρχει ένα σημείο που προβλημάτισε έντονα στη Σουζούκα, αυτό ήταν η διαχείριση της ενέργειας κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της πίστας, με τις συνεχείς γρήγορες καμπές, ανέδειξε τα όρια των νέων μονάδων ισχύος. Είδαμε μονοθέσια να «ξεμένουν» από ηλεκτρική ενέργεια στη μέση της προσπάθειάς τους, αλλοιώνοντας τη ροή που απαιτεί μια κλασική πίστα όπως αυτή της Ιαπωνίας.

Η γκρίνια που ακούστηκε, ακόμα και από το «στρατόπεδο» της Ferrari και τον Σαρλ Λεκλέρ, δεν αφορούσε το κυκλοφοριακό ή την απόλυτη απόδοση, αλλά την πολυπλοκότητα του να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ταχύτητα και στην αποθήκευση ενέργειας για έναν ολόκληρο γύρο.

Ο Μαξ Φερστάπεν σε «τέλμα»

Για τον Μαξ Φερστάπεν, το τριήμερο στην Ιαπωνία επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πρωταθλητής βρίσκεται σε ένα «πνευματικό και επαγγελματικό αδιέξοδο».

Η ένταση με τα Μέσα Ενημέρωσης και οι φήμες που τον θέλουν να εξετάζει ακόμα και την αποχώρησή του από το άθλημα είναι η αντανάκλαση της μη-ανταγωνιστικότητας της Red Bull. Η RB22 δεν του επιτρέπει να παλέψει για την κορυφή και αυτό φαίνεται να έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη του στο project, δημιουργώντας μια εικόνα ενός οδηγού που δεν αναγνωρίζει πλέον το περιβάλλον στο οποίο κυριαρχούσε για χρόνια.

Tried everything to push into the points 👊#F1 || #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/IJmdZwyIuK — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 29, 2026

Η παρέμβαση της FIA για το «μάθημα» του Μπέρμαν

Το ατύχημα του Όλιβερ Μπέρμαν ήταν, σε έναν βαθμό, το χρονικό μιας προαναγγελθείσας κρίσης. Στους πρώτους αγώνες είδαμε επικίνδυνες διαφορές ταχύτητας στην πίστα λόγω της διαφορετικής διαχείρισης ενέργειας από κάθε μονοθέσιο. Η σύγκρουση στη Σουζούκα λειτούργησε ως «ξυπνητήρι».

Η άμεση ανακοίνωση της FIA για τη διεξαγωγή συναντήσεων τον Απρίλιο με σκοπό τη βελτίωση των κανονισμών ήταν μια κίνηση επιβεβλημένη. Η Ομοσπονδία κάνει το αυτονόητο, αναγνωρίζοντας ότι οι «ρυθμιζόμενες παράμετροι» πρέπει να ενεργοποιηθούν τώρα, ώστε η ασφάλεια και ο ανταγωνισμός να συμβαδίζουν με τη νέα τεχνολογία.

Απρίλιος: Η ώρα των δεδομένων

Το κενό που ακολουθεί στο ημερολόγιο λειτουργεί ως μια απαραίτητη βαλβίδα αποσυμπίεσης Οι μηχανικοί και οι αναλυτές έχουν πλέον στα χέρια τους το πιο πλούσιο πακέτο δεδομένων από το ξεκίνημα της σεζόν, γεγονός που τους επιτρέπει να δουλέψουν πάνω σε λύσεις που δεν θα βασίζονται στην πίεση του επόμενου τριημέρου, αλλά στην ακρίβεια των προσομοιώσεων.

Οι επόμενες εβδομάδες προσφέρουν την πολύτιμη ευκαιρία για το απαραίτητο «reset». Η Formula 1 του 2026 παραμένει ένα έργο που ακόμα διαμορφώνεται και ο Απρίλιος θα είναι ο μήνας που θα καθορίσει αν οι αδυναμίες που αναδείχθηκαν στην Ιαπωνία θα μετατραπούν σε αφετηρία για μια πιο ισορροπημένη και ασφαλή συνέχεια. Το στοίχημα πλέον είναι η μετάβαση από την ανάλυση στην εφαρμογή.

